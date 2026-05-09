Washington insisteix en la treva malgrat una nit d’atacs a Ormuz
Drons i míssils colpegen els EAU, mentre la Casa Blanca espera la resposta al pla de pau
Adrià Rocha Cutiller
Mentre els Estats Units esperen la resposta de l’Iran a l’últim document de pau, els dos països es van atacar mútuament durant la nit de dijous a divendres. Aquest últim episodi va ser el més dur des que està vigent a la regió l’alto el foc que va ser anunciat pel Pakistan el 7 d’abril passat. Amb tot, el president nord-americà continua mantenint que el cessament a les hostilitats continua vigent. "Ens hem donat uns cops d’amor, res més. Ells han jugat amb nosaltres. Els hem destruït", va manifestar Donald Trump.
Tot va començar a última hora de la nit, horari iranià: tres destructors nord-americans, al golf Pèrsic, van intentar creuar –i ho van aconseguir, segons Washington– l’estret d’Ormuz en direcció al golf d’Oman. Ormuz està tancat doblement, tant pel bloqueig iranià de l’inici de la guerra com pel nord-americà, imposat fa quasi tres setmanes per Trump. L’Iran va disparar míssils contra els vaixells de l’Armada del país nord-americà i "va infligir danys significatius a l’enemic", segons el comando central unificat de l’Exèrcit persa. Els EUA neguen que els atacs iranians impactessin contra els seus vaixells.
Com a resposta, Washington va bombardejar el port de la ciutat iraniana de Bandar Abbas i de diverses illes iranianes a l’estret d’Ormuz. La baralla va durar diverses hores, i va obligar l’Iran a activar les defenses antiaèries de Teheran, a gran distància de la regió on va tenir lloc l’intercanvi de foc. "Els incendis han durat diverses hores, però la situació a les illes i ciutats costaneres iranianes ha tornat ja a la normalitat", va declarar ahir al matí la televisió estatal iraniana, IRIB. Aquesta és la segona vegada que els EUA i l’Iran s’ataquen mútuament des de l’alto el foc.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages