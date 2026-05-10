Abascal: Sánchez no està mort
La setmana deixa l’exministre Ábalos -jutjat per la seva presumpta implicació en una xarxa corrupta de compra de material sanitari durant la pandèmia- vist per a sentència, un creuer de luxe vigilat per un brot d’hantavirus i un PP dividit entre la confrontació d’Ayuso i la moderació de Moreno.
Pilar Santos
Si fa uns quants anys algú hagués condensat aquesta setmana en un guió, probablement hauria semblat exagerat. Espanya ha passat en pocs dies de veure l’espectacle grotesc de José Luis Ábalos al banc dels acusats a seguir amb preocupació un brot d’hantavirus en un creuer de luxe. Entremig, Isabel Díaz Ayuso ha anat a Mèxic a intentar agitar la relació bilateral que fa mesos que el Govern central i el Rei intenten reconstruir i el PP d’Andalusia està fent justament el contrari que el PP a escala nacional per guanyar les eleccions del dia 17 .
Ábalos, corrupció exprés
Els guionistes parlen d’arc dramàtic per referir-se a l’evolució d’un personatge al llarg de l’obra. La transformació de l’exministre de Transports no pot ser més radical. Es va donar a conèixer a la tribuna del Congrés argumentant per què els diputats havien de tombar el Govern de Mariano Rajoy (PP) per corrupció; 18 mesos després ja estava cobrant amb el seu assessor Koldo García, segons les acusacions, 10.000 euros de comissions, i tot apunta que acabarà entre reixes diversos anys. Sánchez sempre ha afirmat que no va saber de la suposada trama de corrupció fins que va esclatar el cas, el febrer del 2024, tot i que és difícil de creure a l’analitzar els seus moviments anys abans. Ni tan sols ha admès mai que deixés de confiar en Ábalos per la seva vida personal mentre el PSOE lluitava per abolir la prostitució i es presentava com el partit més feminista. Tot i que el fiscal anticorrupció hagi desmentit aquesta setmana l’empresari corruptor Víctor de Aldama i hagi destacat, per a enuig del PP, que Sánchez no és el "número u" de l’organització criminal, el cap de l’Executiu i líder del PSOE continua devent moltes explicacions per haver apartat Ábalos, sorprenentment, del Govern i de la secretaria d’organització del partit el juliol del 2021.
Enquestes falses
Però una cosa són les ombres que Sánchez continua sense aclarir i una altra la lectura que avui fan els socialistes. És la primera vegada que un exministre s’asseu al banc dels acusats mentre el president que el va nomenar és a la Moncloa, però malgrat la gravetat del cas, a la Moncloa, a Ferraz i en algunes federacions consideren que el mal ja està encaixat i afirmen que Sánchez té marge per presentar batalla en les generals per les dades econòmiques i la conjuntura internacional. Una anàlisi compartida per fonts de Vox, que mostren la seva preocupació per l’estratègia d’Alberto Núñez Feijóo.
Santiago Abascal li ha dit durant aquests dies en diverses ocasions al líder del PP que no vengui una altra vegada la mel abans d’hora. Així doncs, en una entrevista a El Debate, en què assegura que el 2023 es van publicar "enquestes falses" per crear un ambient de canvi, ho ha expressat així: "Començar a parlar del pròxim Govern de coalició i a repartir-se ministeris i pressupostos com està fent la direcció nacional del PP és un error gegant [...] Si seguim fent les mateixes coses que el 2023, si seguim donant a Sánchez per acabat i fent una guerra bruta contra Vox...". Abascal acusa el PP de filtrar informació sobre els seus xocs interns per danyar-los i adverteix: "Sánchez s’està recuperant".
Fonts de Vox apunten que Feijóo "no s’hauria d’allunyar tant del centre" ni justificar "amb alegria" la prioritat nacional que reclama Abascal ni entossudir-se que aquest es quedi en un 13%-14% de vots, perquè així no arribaran entre tots dos al 48%-49% que a Vox calculen que necessiten per conquistar junts la Moncloa.
El PP andalús versus la batussa
Al centre és on viu Juanma Moreno, amb una estratègia que contrasta amb la de Feijóo. Els sondejos que maneja el PP li donen una majoria absoluta folgada, però evita actuar com si estigués garantida. Moreno repeteix una vegada i una altra que no considera positiu governar amb el partit d’Abascal, una observació que deu de coure a l’Aragó, a Extremadura i a Feijóo. "El dubte és si Govern sol o acompanyat. Andalusia va bé. Seria una pena truncar aquesta marxa...", va assenyalar Moreno a Onda Cero. La seva campanya ha evitat la confrontació, el terreny on a Ayuso li agrada moure’s, i en què s’ha situat el PP nacional per l’hantavirus.
El Feijóo que va desembarcar a Madrid el 2022 prometia pactes d’Estat i anava de la mà de Moreno en molts debats; el que afronta el pròxim cicle electoral s’assembla bastant més a Ayuso. La incògnita és si aquesta transformació l’acosta a la Moncloa.
