El català d’origen palestí Saif Abukeshek va ser detingut per les forces d’Israel que van avortar l’expedició marítima solidària

Albares anuncia que l’activista espanyol de la flotilla serà alliberat / ILIA YEFIMOVICH

Mario Saavedra

Madrid

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va anunciar ahir que les autoritats d’Israel han comunicat al consolat d’Espanya a Tel-Aviv que l’activista palestinoespanyol Saif Abukeshek serà alliberat "en les pròximes hores". Així les coses, Exteriors espera que, després de l’alliberament de l’activista, pugui sortir d’Israel pel pas de Taba cap a territori egipci.

"Estem treballant intensament perquè, en el moment en què es produeixi la sortida de Saif, torni a Espanya amb la seva família com més aviat millor", informa un comunicat del ministeri.

El ministre Albares va posar èmfasi en el treball per l’alliberament fins a l’últim moment: "No escatimarem esforços per a la seva ràpida tornada a Espanya".

Abukeshek va ser detingut per forces israelianes en aigües internacionals mentre participava en la flotilla solidària amb Gaza.

Acusació de terrorisme

Membres de l’Exèrcit israelià el van portar a una presó d’Israel per ser jutjat sota l’acusació de mantenir presumptes llaços amb l’organització islamista Hamàs. La justícia israeliana havia prolongat la detenció d’Abukeshek, al qual acusa (sense haver mostrat proves) de terrorisme.

Saif Abukeshek és un activista palestinoespanyol vinculat a organitzacions de solidaritat amb Palestina i resident a Barcelona. Durant els dies que s’ha mantingut retingut va realitzar una vaga de fam abans d’anunciar-se el seu alliberament i expulsió.

