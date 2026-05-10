L’Estat ha imposat l’ancoratge de l’MV Hondius a Tenerife després de l’intent del Govern canari de prohibir-lo
El Govern de les Canàries va ordenar a última hora de l’Autoritat Portuària no autoritzar l’ancoratge del Hondius al port de Granadilla però el Ministeri de Foment, una hora després, va decretar continuar amb l’operativa
Alexandra Socorro
No rotund i imposició. El president del Govern canari, Fernando Clavijo, va anunciar dissabte, poc abans de la mitjanit –sis hores abans de l’arribada a Tenerife del creuer de luxe MV Hondius amb un cas d’hantavirus– que l’operatiu no comptava amb la seva autorització L’Estat va respondre una hora després. El Ministeri de Foment ha ordenat al Port de Granadilla que aculli el creuer, ja sigui mitjançant fondeig o amb atracada. La negativa de Clavijo es va produir com a conseqüència d’un canvi en els plans inicials pactats entre el Govern central i l’Executiu canari que prolongarà fins demà l’estada del barco al costat de les costes canàries. La petició de la comunitat autònoma era, en aquest sentit, clara: que tots els passatgers fossin repatriats abans de les 20.00 hores diumenge. No obstant, aquesta sol·licitud no podrà complir-se, ja que prop de 40 passatgers no poden ser traslladats avui al no haver arribat encara a l’aeroport l’avió previst per a la seva repatriació, per la qual cosa hauran d’esperar fins demà per sortir de les Illes.
Clavijo va traslladar el mateix dissabte a l’Autoritat Portuària de Tenerife la seva decisió. L’operatiu es realitzarà finalment sense el permís del Govern canari. La picabaralla entre administracions ve de lluny. Laqueixa, des que es conegués que Canàries era parada del barco d’infectats, és la mateixa: falta d’informació i decisions unilaterals que deixen anessin a l’Executiu autonòmic. «Si es volen imposar, que violentin la nostra autonomia i que es facin responsables del que passi», va advertir el president canari en declaracions als mitjans al port de Granadilla. Abans de fer pública la seva decisió, el líder del Govern regional ja havia manifestat la seva disconformitat per la falta d’informació sobre el protocol d’actuació en el moment de desembarcament dels passatgers.
Només uns minuts abans de la roda de premsa improvisada de Clavijo, la ministra de Sanitat Mónica García, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska i el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, compareixien davant dels mitjans nacionals i internacionals per informar del que van qualificar com «un operatiu inèdit i d’una envergadura sense precedents». Reiterant que tot passaria sense risc per a la població canària. Una cosa que no va convèncer Clavijo que es va queixar que no se celebrés una reunió prèvia que permetés «consensuar» el dispositiu d’emergència abans que es fessin públiques «algunes decisions».
El president canari no va arribar al port de Granadilla amb les mans buides. Quan l’Executiu central li va anunciar que el dispositiu s’estendria més del pactat, el president canari va proposar diverses opcions per evitar que l’ancoratge s’allargués. Entre les mesures plantejades va proposar que els passatgers pendents de trasllat fossin evacuats en un avió del Govern dels Països Baixos o en una aeronau del Govern d’Espanya, que comptaven amb places disponibles per fer els trasllats en condicions de seguretat. Davant la negativa a aquestes opcions, també va suggerir l’enviament d’un avió militar o que el barco continués la seva travessia si l’estat de salut dels passatgers ho permetia. «No volem ser còmplices d’una cosa que pot posar en risc la seguretat de la nostra població», va aclarir Clavijo.
El líder de l’Executiu canari va insistir en l’opció de realitzar l’evacuació dels 40 passatgers endarrerits als avions que ja estaven programats. «En el vol d’espanyols només viatgen 14 i hi ha més de 200 places. Amb covid viatjàvem més estrets i era més contagiós», va recordar.
La decisió de Govern autonòmic no implica una paralització de l’operativa, l’Estat assegura endavant amb els plans, però haurà d’assumir les conseqüències que suposa actuar sense el consentiment de l’autonomia. «No acceptarem la unilateralitat, hauran de fer-se ells responsables del que passi», va advertir. Els informes dels quals disposa el Govern de les Canàries, segons Clavijo, adverteixen que l’ancoratge prolongat del vaixell –més enllà de les hores pactades al principi– pot resultar «perillós», per la qual cosa va reclamar més garanties. «Si el Govern al·lega qualsevol altra causa, que ho facin ells, però no és el que acordem», va afegir.
La pilota ara està a la teulada de l’Estat. Això sí, Clavijo va aprofitar el seu anunci per deixar clar que «ningú» donarà lliçons al poble canari, que ha demostrat amb la crisi migratòria ser una regió «solidària».
Als caps per lligar que ja existien per la immediatesa de l’organització del dispositiu d’emergència s’hi suma ara la baralla entre administracions que afegeix més incertesa a un operatiu observat de prop per la comunitat internacional. Tenerife rep el creuer de luxe MV Hondius enmig del desconcert i l’expectació, sota l’atenta mirada de mitjans internacionals que segueixen el dispositiu.
Les 36 hores, que estaven acordades i que ara l’Estat pretén prolongar sense comptar amb les Canàries, representen la finestra màxima dissenyada –pel Govern central– per completar un operatiu d’evacuació esglaonada, controls sanitaris, trasllats directes a pista i enlairaments internacionals sense que els passatgers arribin a barrejar-se amb la població civil.
Cada minut està calculat per reduir riscos, accelerar les repatriacions i evitar que el port es transformi en un espai d’espera prolongada. El barco s’ha d’estar fondejat el menor temps possible mentre les autoritats sanitàries, cossos de seguretat i equips logístics executen una coordinació inèdita sota la pressió constant de la mirada internacional.
Les alarmes es van encendre a les Canàries quan, enmig de trucades urgents i comunicacions discretes entre organismes internacionals, l’arxipèlag va rebre la notícia que l’MV Hondius havia de fondejar en un dels seus ports per assistir a prop de 150 passatgers que havien estat exposats a l’hantavirus, una família de virus transmesa per rosegadors capaç de provocar malalties greus i fins i tot mortals. La decisió, traslladada a les autoritats canàries en qüestió d’hores i sota la coordinació de diferents ministeris, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i organismes europeus, va col·locar Tenerife al centre d’una operació sanitària sense precedents. A bord del barco, mentre l’oceà seguia el seu curs, l’amenaça ja havia deixat empremta: tres passatgers van perdre la vida durant la travessia.
Dissabte, a primera hora del matí, la ministra de Sanitat i el ministre de l’Interior, van detallar com es desenvoluparia el dispositiu: els primers a abandonar el MV Hondius seran els 14 passatgers espanyols i l’especialista en malalties infeccioses de l’oficina africana de l’OMS. Sota un desplegament marcat per la cautela sanitària i una coordinació mil·limètrica, començarà després l’evacuació esglaonada de la resta d’ocupants del vaixell: 147 passatgers, al costat de membres de la tripulació, tres experts en epidèmies del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) i el representant de l’OMS per a l’Àfrica.
La premissa és, en aquest sentit, clara: des de les institucions regionals fins als organismes internacionals, totes les administracions han de coordinar-se amb precisió per aixecar un dispositiu sense marge per a l’error que permeti desembarcar en temps rècord més d’un centenar de passatgers. Però els desafiaments són sobre la taula. Tenerife es manté sota alerta sanitària i no compten amb el recolzament del Govern de les Canàries. Tant García, com Grande-Marlaska van insistir durant les seves compareixences en què el risc per a la població «és baix».
Des de la tarda de dissabte, tot estava preparat al Muelle Ribera del Puerto de Granadilla per rebre l’MV Hondius. Fins allà es van desplaçar els ministres acompanyats pel director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fins a 358 efectius –325 guàrdies civils i 33 policies nacionals– participen en aquesta operació. Una estricta coreografia de seguretat mesurada al detall. Per minimitzar riscos, els passatgers seran sotmesos a revisions mèdiques destinades a confirmar l’absència de símptomes abans d’iniciar sortides ordenades per nacionalitats i en petits grups de cinc persones, traslladades en zòdiacs de l’Exèrcit fins a terra ferma. Tot just un bolso segellat, amb documentació, telèfon mòbil i alguns estris imprescindibles, podrà acompanyar els evacuats durant un desembarcament silenciós i contingut.
Vehicles bombolles
La decisió adoptada per les autoritats va ser desplegar vehicles bombolla per traslladar els passatgers des del MV Hondius fins a les carpes instal·lades al port de Granadilla, on començarien els controls sanitaris previs a la repatriació. Tant els ciutadans espanyols com la resta de nacionalitats haurien d’accedir a l’aeroport per zones restringides i allunyades del trànsit habitual de viatgers, sense tràmits intermedis ni contacte amb la població civil, directes als avions que ja els estarien esperant en pista amb els motors llestos per enlairar-se. Les primeres aeronaus confirmades durant el matí de dissabte van ser les de França, Bèlgica, Irlanda, Alemanya, els Països Baixos, la Gran Bretanya i els Estats Units, mentre que la Unió Europea, a través del seu mecanisme de Protecció Civil, va posar a més dos avions a disposició d’aquells països membres que no disposen de mitjans aeris propis per executar l’operació.
El temps que hauran d’estar en quarantena els afectats continua sent, ara per ara, una incògnita. La ministra de Sanitat va explicar dissabte que encara no s’ha pogut determinar quant durarà el confinament perquè encara s’ha de fixar el denominat «dia zero»: l’última data en què els passatgers van estar en contacte amb un cas positiu. Aquest càlcul serà determinant per establir l’inici oficial de la quarantena i podria modificar-se si apareixen nous contagis. A tots els evacuats se’ls farà una PCR a la seva arribada i les proves tornaran a repetir-se dies després, en un seguiment sanitari constant que acompanyarà les pròximes setmanes d’una travessia que encara no acaba al tocar terra.
Per la seva banda, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va defensar que acceptar la petició de l’OMS i oferir un port segur a l’MV Hondius constitueix un deure «moral i legal» per a Espanya. Una postura que va compartir després de reunir-se a la Moncloa amb Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El suport entre tots dos va ser mutu. Tedros va agrair a l’Executiu espanyol «la solidaritat, el lideratge i el compromís» mostrats davant l’emergència sanitària i va assegurar que l’OMS continuarà col·laborant amb Espanya per garantir «una resposta sòlida, coordinada i eficaç». El director general va posar rumb a Tenerife amb la intenció de supervisar personalment el dispositiu sobre el terreny, però també per agrair a la societat de Tenerife el seu paper al dispositiu d’emergència. «Necessito que m’escoltin amb claredat: això no és una altra Covid-19», va insistir, i va remarcar que el risc per a la salut pública derivat de l’hantavirus «continua sent baix».
