Una desfilada sense armament pesant i més curta
ZEMLIANITXENKO
Rússia va commemorar ahir el 81è aniversari de la seva victòria en la Segona Guerra Mundial sobre l’Alemanya nazi amb la tradicional desfilada a la plaça Roja (a la foto). Per primera vegada des del 2007, no hi van desfilar ni tancs, ni míssils, ni armament pesant. Segons el Kremlin, la decisió es va prendre pel risc d’atacs amb drons ucraïnesos.
