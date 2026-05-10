Els EUA esperen una resposta de l’Iran amb la tensió disparada a Ormuz
El pla de pau de Washington trontolla dos dies després que hagués expirat el termini que va fixar per Teheran per donar una resposta
Adrià Rocha Cutiller
Malgrat que la data en què l’Iran havia de respondre a l’última proposta de pau dels EUA era divendres passat, Teheran continuava ahir "considerant-la" i encara no va contestar. Des de fa un parell de dies, les tensions a l’estret d’Ormuz s’han disparat, amb atacs, bombardejos i respostes amb míssils relativament constants entre l’Armada nord-americana i la del país persa.
Durant la nit de dijous a divendres, tres destructors de Washington van intentar creuar Ormuz des del golf Pèrsic en direcció al golf d’Oman. Els vaixells van rebre foc per part de l’Iran, que manté bloquejada la ruta des del 28 de febrer, quan va esclatar la guerra a l’Orient Mitjà.
Des d’aquest episodi, l’Iran ha llançat almenys una salva de míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, mentre que els Estats Units han respost disparant en diverses ocasions contra llanxes iranianes i afirmant haver-les destruït, segons el president nord-americà, Donald Trump.
Malgrat totes aquestes violacions de l’alto el foc, tant pel costat de l’Iran com dels EUA, Washington assegura que la treva continua vigent. "Cada vegada que hi ha una solució diplomàtica sobre la taula, els EUA opten per una aventura militar sense sentit. ¿És això el resultat d’una estratègia per pressionar els preus del petroli, o de nou una altra persona forçant el president dels EUA a un altre atzucac?", va dir divendres el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, apuntant al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, com la persona que pressiona Trump per continuar amb el conflicte obert. Tant el juny del 2025, amb la guerra de 12 dies, com el febrer d’aquest any, l’Iran va ser atacada per sorpresa per part d’Israel enmig de negociacions nuclears amb els EUA. En els dos atacs, l’Estat hebreu va aconseguir matar gairebé per complet la cúpula militar i política de la República Islàmica.
El 28 de febrer, de fet, Tel-Aviv va assassinar el llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, i va ferir greument el seu fill, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei, ara nou líder suprem. Khamenei fill no ha aparegut públicament en cap ocasió des d’aleshores, malgrat ser ara el líder de la República Islàmica.
"Més aviat que tard"
Malgrat l’escalada de les tensions, totes les parts –inclòs el Pakistan, principal mediador– asseguren que les negociacions avancen i que l’acord, en paraules d’Islamabad, podria arribar "més aviat que tard". Segons filtracions a la premsa, l’última proposta nord-americana planteja un final total del conflicte i la reobertura de l’estret d’Ormuz, així com l’ajornament de les converses nuclears durant 30 dies.
Aquesta era una de les reclamacions clau de Teheran, que busca acabar amb la guerra i rebre garanties de no tornar a ser atacada abans d’asseure’s a negociar el futur del seu programa atòmic.
En aquest punt, però, les posicions continuen molt distants: Washington reclama que l’Iran entregui els seus 440 quilograms d’urani altament enriquit a nivells molt pròxims als necessaris per desenvolupar la bomba nuclear. La República Islàmica ha rebutjat fins ara fer-ho, i ha assegurat que aquest urani és "patrimoni nacional iranià".
Washington –segons filtracions– exigeix que l’Iran es comprometi per escrit a no desenvolupar la bomba atòmica en el futur, i que pari per complet el seu programa d’enriquiment durant, almenys, els pròxims 20 anys. Teheran, com a mínim de manera pública , ha rebutjat aquestes dues reclamacions.
"Prendrem un camí molt diferent si no firmem aviat. El Pakistan ens ha demanat que no ho fem, però pot ser que tornem al Projecte Llibertat", va dir Trump, amb referència a l’operació per obrir Ormuz que va desencadenar més tensions regionals.
