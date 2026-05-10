Feijóo promet "desclassificar" les dades de la regularització de migrants
El president del PP va carregar des de Ceuta contra l’última mesura en matèria migratòria del Govern, que va acusar d’"ocultar-ne l’abast"
Ana Cabanillas
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va triar la ciutat autònoma de Ceuta per celebrar ahir el Dia d’Europa i fer un al·legat per la seguretat a la frontera sud de la Unió Europea amb el Marroc, per insistir en la seva aposta per la "immigració ordenada" i llançar diversos compromisos en cas de ser president de Govern, des de reforçar la presència de l’Estat a Ceuta i Melilla fins a desclassificar els documents del Govern sobre la regularització extraordinària de migrants. "Obrirem els calaixos i els espanyols sabran per què i per a què", va defensar.
En un acte amb el president ceutí, Juan Jesús Vivas, i acompanyat pels dos màxims representants del seu partit en l’àmbit europeu –la secretària general del PP Europeu, Dolors Montserrat, i el portaveu del PP a l’Eurocambra, Esteban González Pons– Feijóo va dedicar les primeres paraules als dos guàrdies civils que van morir divendres a Huelva mentre perseguien una narcollanxa. "És cruel i és injust que torni a passar el que va passar fa dos anys", va defensar, amb referència a l’episodi de Barbate (Cadis), per fer una referència directa al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska: "La seva incompetència demana a crits la seva retirada des de fa molt de temps", va denunciar.
Sobre aquest assumpte, Montserrat es va comprometre en nom del PP europeu a complir una de les reivindicacions de les forces i cossos de seguretat de l’Estat perquè siguin considerats professió de risc en l’àmbit comunitari, i les agressions sofertes siguin catalogades com a "eurodelictes", segons va defensar la dirigent.
El discurs de Feijóo va estar centrat en la seguretat i en la defensa, per reclamar més presència a Ceuta i Melilla i carregar contra el "descontrol" que va atribuir al Govern per la falta de dades sobre els migrants que obtindran permís de residència en la regularització extraordinària en vigor. També va acusar l’executiu d’"ocultar l’abast" de la mesura.
"Creiem en l’ordre, en la seguretat i en la immigració legal", va defensar el dirigent popular, i va afegir: "Ni la il·legalitat pot generar drets ni es pot premiar el desordre, ni es pot comprometre la seguretat dels migrants regulars i del conjunt dels espanyols". En aquest punt, va assegurar que el seu plantejament "és exactament el contrari a la política migratòria del Govern, que l’únic que ofereix és inseguretat i descontrol".
Feijóo va arribar a qualificar la regularització com una "irresponsabilitat històrica" per la manera com s’ha plantejat: per la via de la reforma reglamentària sense haver de passar pel Congrés: "Aprovar la regularització massiva d’irregulars contra la voluntat dels espanyols, contra el que s’ha votat a les Corts i contra el criteri d’Europa és una irresponsabilitat històrica", va defensar el líder de l’oposició. "Però al·legar secret d’Estat per amagar-ne l’abast és una presa de pèl que jo no penso consentir", va afegir.
Més defensa a Ceuta i Melilla
En la intervenció va posar l’accent en el reforç defensiu de la frontera sud d’Europa, amb insistència en reforçar la protecció dels territoris espanyols. "El nostre compromís és que hi hagi més presència d’Europa, perquè la defensa de Ceuta i Melilla no és negociable", va apuntar, i va reclamar en l’àmbit europeu "un reconeixement exprés com a territoris prioritaris" i "més protagonisme en les institucions comunitàries", a més d’"un estatut equiparable a les regions ultraperifèriques que asseguri més finançament".
El líder del PP també es va comprometre a augmentar la presència de l’Estat a les ciutats autònomes i va assegurar que si arriba a la Moncloa celebrarà el Dia d’Europa a Ceuta i Melilla. Feijóo va destacar la UE com un "far moral", va reivindicar la democràcia com "un valor essencial" comunitari i va demanar "ser escrupolosos en la seva defensa perquè està amenaçada a dins i a fora". Va aprofitar aquest assumpte per carregar contra Sánchez: "Em fa vergonya que el Consell d’Europa i la UE ens hagin de recordar que defensar la democràcia és incompatible amb atacar la independència del poder judicial", va denunciar.
