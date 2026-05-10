Conflicte al Pròxim Orient
L’Iran envia la seva resposta a l’última proposta de pau dels Estats Units
La República Islàmica assegura que Mojtaba Khamenei està en «perfecta salut», malgrat la seva absència pública
Andrea López-Tomàs
L’expectació pot haver arribat a la seva fi. Tal com informen mitjans iranians, Teheran hauria enviat una resposta a Washington a la seva proposta de pla de pau. Després de diversos dies d’espera, les autoritats iranianes han enviat la resposta al text proposat pels Estats Units al Pakistan, que actua com a mediador en el conflicte, segons l’agència estatal IRNA. Aquesta mateixa afirma que la rèplica de l’Iran es va centrar a «posar fi a la guerra i garantir la seguretat marítima» al Golf i l’estret d’Ormuz, sense donar més detalls. La proposta nord-americana busca acabar amb el conflicte de forma formal i reobrir aquesta via estratègica abans d’iniciar converses en altres assumptes més controvertits, com el programa nuclear iranià.
Al seu torn, l’agència Fars informa que el cap del comandament unificat de les forces armades iranianes, el comandant Ali Abdollahi, s’ha reunit amb el líder suprem Mojtaba Khamenei i que n’ha rebut «noves directrius per portar a terme operacions militars i fer front amb fermesa els adversaris». Els mitjans iranians no han especificat la data de la reunió. «Les forces armades estan preparades per fer front a qualsevol acció dels enemics estatunidencs i israelians; en cas que l’enemic cometi algun error, la resposta de l’Iran serà ràpida, contundent i decisiva», ha afirmat Abdollahi.
Khamenei, en «perfecta salut»
No es coneixen gaires detalls sobre l’aiatol·là Khamenei, fill de l’anterior líder suprem, assassinat pels Estats Units i Israel el 28 de febrer, ni tampoc se l’ha vist ni sentit en públic des d’aleshores. El clergue i cap de protocol de l’oficina de Khamenei, Mazaher Hoseini, ha declarat aquest diumenge que el líder suprem té «perfecta salut» malgrat que dos mesos després del seu nomenament com a màxima autoritat de la República Islàmica no ha aparegut en públic. Hoseini ha reconegut, però, que Khamenei va patir lesions en una ròtula i a l’esquena al ser assolit per l’ona expansiva del bombardeig que va matar el seu pare i la seva dona.
Mentre els brots de violència amenacen el fràgil alto el foc entre tots dos països, aquest diumenge el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l’Iran ha amenaçat d’atacar objectius nord-americans a l’Orient Mitjà i «vaixells enemics» si els seus petroliers són atacats. «Qualsevol atac contra vaixells cisterna i mercants iranians resultarà en un fort atac contra un dels centres nord-americans a la regió i contra vaixells enemics», ha afirmat el comunicat difós pels mitjans iranians, l’endemà dels atacs nord-americans contra dos vaixells cisterna iranians al golf d’Oman. «A partir d’avui, la nostra moderació ha acabat», ha escrit Ebrahim Rezaei, portaveu de la Comissió de Seguretat Nacional i Política Exterior del Parlament iranià, a X. «Qualsevol agressió contra els nostres vaixells rebrà una resposta iraniana contundent i decisiva contra els vaixells i bases nord-americanes», ha conclòs.
