Israel deporta els activistes de la flotilla detinguts al país, inclòs l’espanyol Saif Abukeshek
El Ministeri d’Exteriors espanyol havia anunciat prèviament l’imminent alliberament de l’activista de nacionalitat suec-espanyola
El Govern d’Israel ha confirmat a primera hora d’aquest diumenge la deportació dels dos activistes que participaven en la Global Sumud Flotilla amb destinació a Gaza, inclòs Saif Abukeshek, d’origen palestí i nacionalitat suec-espanyola.
Després de finalitzar la investigació, els dos activistes de la denominada flotilla de provocació, Saif Abu Keshek i Thiago Ávila, han estat deportats avui d’Israel, segons ha anunciat el Ministeri d’Afers Exteriors israelià en una breu publicació a les xarxes socials, en què assegura que «Israel no permetrà cap violació del bloqueig naval legal sobre Gaza».
Aquest anunci arriba després que el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya, José Manuel Albares, anunciés aquest dissabte al matí que les autoritats israelianes alliberaran «en les pròximes hores» l’activista espanyol Saif Abukeshek, detingut dijous de la setmana passada durant una operació de l’Exèrcit d’Israel en aigües internacionals mentre participava en la Global Sumud Flotilla.
«A la presó, però lliure»
Tot just uns moments després de l’anunci del Govern israelià, l’equip d’Àvila ha alertat a través d’una sèrie de missatges compartits a les xarxes socials que l’activista brasiler encara no ha sigut alliberat i es manté detingut a la presó d’Ashkelon.
«L’ambaixada no ha tingut cap contacte amb ell. Tots els informes anteriors no han sigut verificats. Sisplau, tractin qualsevol actualització amb precaució. No podem aturar-nos ara», es llegeix en una primera publicació, en què s’insta la comunitat internacional a continuar «pressionant les autoritats».
En aquest context, des del mateix compte s’ha denunciat la falta de dades concretes sobre l’imminent alliberament dels dos detinguts: «Ens alleuja la possibilitat que Saif i Thiago siguin alliberats aviat, però l’ambaixada encara no ha pogut establir cap contacte amb Thiago. Tampoc tenim confirmació de la data d’alliberament de Thiago ni de la ruta, i encara menys informació sobre una possible deportació».
De forma paral·lela, s’ha fet pública una carta dictada pel mateix Àvila, «des de la presó d’Ashkelon i per a tots els pobles lliures del món», en la qual ha reivindicat el seu compromís amb la causa palestina, ha denunciat la situació dels presos en presons israelianes i ha cridat a la mobilització internacional contra el que considera un sistema d’"apartheid" i "neteja ètnica" contra el poble palestí.
Ávila ha afirmat que, malgrat estar empresonat, se sent «lliure» i ha assegurat que no tem «les amenaces» ni «la tortura» perquè, segons ha afirmat, cosa que ha patit des del seu «segrest i arrest il·legal» no es pot comparar amb la situació que viuen els palestins. «Soc a la presó, però soc lliure», ha insistit en la seva missiva, en la qual defensa que «la llibertat no prové només de la capacitat de moure el cos».
L’activista ha fet així mateix una crida a la comunitat internacional per aixecar-se i treballar per «un món millor, lliure d’explotació, opressió i destrucció de la naturalesa», a més de reclamar el final dels « genocidis» i de qualsevol forma de discriminació.
«No temin per la meva condició física, per la tortura que vaig patir ni pels efectes de la vaga de fam», ha continuat l’activista, que ha conclòs el seu missatge assegurant que repetiria les seves accions «mil vegades» per «tots els nens» i per un futur en què «l’imperialisme i el sionisme» pertanyin «al passat».
