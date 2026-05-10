Junqueras avisa Illa que si Trapero no dimiteix "l’haurà de cessar"
Els republicans arremeten contra el director general dels Mossos per infiltrar agents en les assemblees de docents
Carlota Camps
ERC va tornar a demanar ahir el cessament del director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, a qui els republicans consideren l’únic responsable de la infiltració de dos agents en una assemblea de docents per preparar les vagues fins a final de curs.
El president del partit, Oriol Junqueras, va exonerar els agents de la policia catalana, ja que afirmen que només rebien ordres del seu comandament màxim. "Seria molt important que cap director general de la policia obligui els Mossos a actuar de manera poc democràtica. I és evident que infiltrar policies en assemblees de mestres no té cap sentit", va assenyalar en una trobada municipalista d’ERC a Tàrrega.
Els republicans, que el 2022 van cessar Trapero com a major del cos des de la Conselleria d’Interior, creuen que va ser un error que Illa el situés com a director general de la policia i consideren que no està "funcionant". "De la mateixa manera que ningú esperaria que un polític faci de comissari de policia, és molt estrany que un comandant policial faci de polític i ocupi una direcció general. Segurament això ja és un element que ajuda a explicar per què la direcció dels Mossos d’Esquadra no funciona", va afegir Junqueras, que ja ha avisat que si Trapero no dimiteix, haurà de ser Illa qui el cessi.
ERC va ser el primer partit que va demanar obertament el cessament de Trapero, una petició a què posteriorment es van sumar els partits de la CUP, els Comuns i ahir també el de Junts. Els postconvergents, a més, han pujat l’aposta i van reclamar que es destituïssin fins a tres conselleres: Núria Parlón (Interior), Esther Niubó (Educació) i Sílvia Paneque (Territori), en el seu cas per la gestió portada a terme amb Rodalies.
Pressupostos
No obstant, Junqueras va evitar avançar escenaris i possibles conseqüències en el cas que Trapero es mantingui en el càrrec després de la polèmica. Tampoc ha donat nous detalls de la negociació pressupostària amb el Govern, tot i que sí que ha reivindicat la necessitat del tren orbital que la seva formació posa com a prioritat del Consorci d’Inversions, un eix orbital ferroviari per unir Sitges, Vilanova i la Geltrú al sud amb Mataró al nord, sense passar per la capital catalana.
