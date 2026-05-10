La llei del silenci
Luis Sánchez-Merlo
En les trames de poder, el silenci és el veritable ciment. No pas els sobres, ni les comissions, ni els contractes manipulats. Tota organització corrupta descansa sobre una certesa: no parlarà ningú. Això és el que es torna a veure en el judici de les mascaretes. Hi ha corrupcions de finestreta i de moqueta. Les primeres solen ser barroeres i breus. Les segones prosperen durant anys perquè aprenen a confondre’s amb el funcionament normal del poder. La corrupció important gairebé no comença mai amb una maleta sinó amb una familiaritat.
Per això el penedit sempre incomoda. Perquè també és culpable i parla quan ja té por. Però l’Estat necessita instruments imperfectes per combatre corrupcions gairebé perfectes. Les organitzacions corruptes no cauen pas totes soles. Cauen quan un dels seus calcula que el silenci ja no el protegeix. Això és, en el fons, el que s’ha ventilat aquests dies al Tribunal Suprem. El que s’hi jutja és una determinada forma de degradació institucional: una corrupció organitzada al voltant del poder polític, instal·lada –segons el fiscal Anticorrupció– al voltant d’un ministeri del Govern i sostinguda durant anys amb "vocació de permanència". L’expressió té un pes jurídic devastador. Significa que no es tractava d’episodis aïllats, sinó d’una estructura estable, capaç de convertir l’accés a l’Estat en una eina de benefici privat.
L’informe final del fiscal en cap Anticorrupció ha tingut per això una dimensió que transcendeix el cas concret. També va ser una crida d’alerta democràtica. La corrupció política organitzada –va advertir– "disminueix la confiança dels ciutadans en unes institucions democràtiques que aquests delinqüents perverteixen posant-les al seu servei". Poques vegades un fiscal havia descrit amb tanta cruesa el deteriorament institucional que produeix la colonització del poder per xarxes clientelars.
Més demolidora encara va resultar la seva reflexió sobre els qui trivialitzen o desacrediten les investigacions de corrupció. Retrata un fenomen corrosiu: convertir jutges, fiscals, guàrdies civils o periodistes incòmodes en sospitosos, perquè els veritablement sospitosos semblin víctimes.
Però enmig d’aquesta contundència va aparèixer la gran paradoxa del judici. El mateix fiscal que va descriure una trama enquistada en el poder també va defensar el valor de la col·laboració. El penedit continua sent un delinqüent confés. Però la seva aportació ha resultat decisiva per ampliar el perímetre de les investigacions i descobrir noves ramificacions. Aquí emergeix la qüestió veritablement delicada: quant ha de premiar l’Estat el qui trenca la llei del silenci dins d’una organització corrupta.
És incòmode que qui participa en una trama tingui beneficis penals. Però la política criminal moderna va comprendre fa temps que certes estructures només es poden desmantellar des de dins. Itàlia ho va aprendre amb la màfia.
És per això que va tenir importància el fet que el fiscal en cap recordés d’una manera expressa la necessitat de protegir la figura del col·laborador amb la justícia. Fins i tot va deixar entreveure la possibilitat d’apreciar un atenuant molt qualificat per una confessió. Formalment no la va sol·licitar, però va semblar sostenir força més del que finalment podia demanar per escrit. Aquesta diferència va reflectir la tensió entre la lògica jurídica de la col·laboració i les incomoditats polítiques que envolten el procediment.
