Luzón té ganes de "xistorres"
El fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció ha demostrat en el judici del cas Mascaretes el seu manifest interès per vincular la confessió de Koldo sobre el cobrament de "bitllets de 500 euros" amb el cas Cerdán i amb el del presumpte finançament il·legal del PSOE
Ernesto Ekaizer
El judici, que versava sobre els contractes de mascaretes que van permetre guanyar a Víctor de Aldama sis milions d’euros –segons l’Agència Tributària– a través d’una trama corrupta integrada per ell, l’exministre de Transports José Luis Ábalos, i el seu assessor Koldo García, ha sigut, en realitat, un macrojudici potencial. Un calaix de sastre en què es van ventilar, a més de l’assumpte de les mascaretes, dues peces separades més que s’instrueixen al Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional: la peça número 9, sobre presumptes pagaments en metàl·lic del PSOE, declarada secreta; i la peça número 8, procedent del Suprem, relativa a presumptes adjudicacions irregulars d’obra pública, en què existiria una trama amb un cap que seria l’exsecretari d’organització del PSOE Santos Cerdán, que hauria repartit els beneficis il·lícits d’aquestes adjudicacions entre Ábalos i García.
Aldama es va esplaiar sobre la participació de Cerdán en una trama que, segons va sostenir, ja existia el 2015, tres anys abans de l’arribada del PSOE al Govern. Segons va explicar, Sánchez, que llavors el secretari general del partit, era el "número 1" de la trama ja esmentada.
Cerdán ha estat molt present en l’interrogatori dirigit per José Antonio Choclán, advocat d’Aldama, en línia amb el pacte amb la Fiscalia Anticorrupció. Va fer l’efecte que les afirmacions d’Aldama formaven part del pacte i eren esperades pel fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, que va voler modificar les seves conclusions per sol·licitar l’aplicació d’un atenuant molt qualificat Aldama amb l’objectiu d’evitar el seu ingrés a la presó. Això significa que les seves afirmacions van ser considerades per Anticorrupció altament satisfactòries i que van curullar les seves expectatives. No obstant, Luzón va haver de donar compte de la seva proposta a la seva superiora, la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato.
¿Concedir un atenuant molt qualificat a un acusat que no només carrega amb la causa ja enjudiciada, sinó que a més està imputat en una altra de relacionada amb el frau de l’IVA de les gasolines, que ja ascendeix a 210 milions d’euros, segons l’UCO? ¿I rebaixar l’escrit inicial de la Fiscalia Anticorrupció, que ja considerava que una petició de set anys de presó era una recompensa a la cooperació de l’acusat –qualificat per l’UCO com "el pagador" i "el nexe corruptor"–, mentre se sol·licitaven penes de 19 anys per a Koldo García i 24 anys per a José Luis Ábalos? ¿Facilitar que no ingressi a la presó després d’haver sostingut durant el judici, sense aportar cap prova, cosa que porta afirmant des de fa any i mig en platós de televisió: que Pedro Sánchez era el "número 1" de la trama?
Peramato es va oposar a la rebaixa. No obstant, l’article 25 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal va permetre a Luzón desenvolupar lliurement la seva intervenció oral. I així ho va fer. Tenint en compte que la Sala Penal del Suprem és la mateixa que va condemnar el predecessor de Peramato, el fiscal Álvaro García Ortiz, la defensa de l’atenuant molt qualificat per a Aldama podria tenir més pes per al tribunal que l’escrit de qualificació no modificat. Això sí: no podia quedar sense resposta l’afirmació que –"amb alleujament", segons Luzón– va portar a terme Aldama sobre Pedro Sánchez. Per això, el fiscal en cap va afirmar que "Sánchez no era el número 1 de l’organització; el cap era Ábalos".
Mentre es desenvolupava l’última sessió del judici al Suprem, la Fiscalia Anticorrupció remetia al jutge Ismael Moreno, titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, una sol·licitud per incorporar a la peça separada la declaració d’Aldama, "fent manifestacions que tenen relació amb l’objecte del present procediment i, principalment, amb la peça número 8 per investigar la presumpta comissió d’irregularitats en l’adjudicació de contractes d’obra pública al si del Ministeri de Transports".
La causa va passar a l’Audiència Nacional quan Ábalos va renunciar al seu escó de diputat i, per tant, al seu aforament. Luzón pretén donar impuls a aquesta peça. Convé assenyalar que el jutge Leopoldo Puente va sol·licitar el juny del 2025, després d’enviar Cerdán a presó, un informe sobre el seu patrimoni, però l’UCO no l’ha entregat. També es va sol·licitar que el jutge reclamés al Suprem la incorporació a la peça 9 de les manifestacions de Koldo "en què es refereix a comunicacions relatives a possibles pagaments en metàl·lic per part del PSOE".
L’interès de Luzón se centra en les "xistorres", terme amb què Koldo es referia als bitllets de 500 euros. L’acusat havia negat durant la instrucció que utilitzés aquest peculiar nom per al·ludir a aquests bitllets. No obstant, durant la seva declaració en el judici va canviar de versió i va admetre que així era. Luzón es disposa ara, sense pausa, a vincular les "xistorres" amb els presumptes pagaments en metàl·lic del PSOE, que fins al moment no havien llançat indicis de blanqueig de capitals ni tampoc d’una suposada caixa B.
El jutge Moreno va firmar divendres una providència dirigida a la Sala Penal del Suprem en què sol·licita l’enviament de les declaracions d’Aldama i de García. És evident que Luzón té pressa. No ha volgut esperar que el tribunal encarregat de jutjar el cas Mascaretes valori les esmentades declaracions en la sentència que dictarà d’aquí aproximadament un mes. Luzón ja les ha valorat. I per això va sol·licitar l’atenuant molt qualificat per a Aldama.
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords