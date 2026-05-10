Marlaska defensa la gestió arran de la mort de dos guàrdies civils
El ministre de l’Interior assegura haver augmentat un 20% els efectius en la lluita contra el narcotràfic i carrega contra el PP
Juan José Fernández
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va titllar ahir de "tràgic accident" la col·lisió entre embarcacions de la Guàrdia Civil que divendres va costar la vida a dos agents durant la persecució d’una narcollanxa i va defensar amb èmfasi la seva gestió en la lluita contra el narcotràfic.
El ministre va transmetre el seu condol a les famílies i companys dels morts, i sobre la petició de dimissió que va llançar ahir contra ell Alberto Núñez Feijóo, va dir: "No em sento interpel·lat pel Partit Popular".
Grande-Marlaska va rebutjar les acusacions de manca de mitjans i va recordar que, en aquest àmbit de la seguretat de l’Estat, Interior ha incrementat un 20% els efectius i ha incorporat 20 embarcacions. De fet, va precisar que la principal implicada en la col·lisió, la patrullera de casc d’alumini Río Antas, "és una de les més modernes, entregada el 2025".
La mort dels dos guàrdies, Germán i Jerónimo, i les ferides greus a un tercer agent es van produir en la mateixa jornada en què el titular d’Interior presentava les operacions Alfa-Lima i Abisal de la Guàrdia Civil, s’han detingut 70 persones vinculades al narcotràfic i s’han intervingut 41 tones de cocaïna, vuit d’haixix i milers de litres de combustible per a les embarcacions ràpides utilitzades pels narcotraficants per distribuir la seva mercaderia.
A aquestes dues operacions es va referir en defensa de la seva gestió, recordant que són fruit de la lluita "en alta mar, amb la cooperació i col·laboració d’altres països amb un resultat important" i amb "la confiscació de cocaïna més gran, més de 30 tones, amb un valor al mercat il·lícit de més de 812 milions d’euros", va aclarir.
El ministre va respondre amb dades a les acusacions fetes pel PP. Va recordar que en els set anys que porta al capdavant d’Interior s’han fet "més de 45.000 operacions amb més de 30.000 detinguts per temes de narcotràfic", i va afegir: "Som una referència en la cooperació internacional".
Marlaska va recordar que en la lluita contra unes organitzacions criminals "hi ha tragèdies que no es poden evitar" i va titllar l’actitud del PP de "cinisme". "Em puc asseure amb qualsevol ministre anterior per posar sobre la taula dades de totes les operacions desenvolupades", va desafiar.
