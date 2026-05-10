Moreno, al límit de la majoria absoluta amb el PSOE a la baixa i Vox a l’alça
El PP perdria entre tres i sis escons, que passarien als ultres, i Montero encaixaria el pitjor resultat del socialisme
Jose Rico
El PP culminarà diumenge que ve a Andalusia el ple de victòries en el cicle electoral autonòmic de l’últim semestre. La campanya entra en l’esprint final amb Juanma Moreno molt consolidat al capdavant, però sense aclarir la gran incògnita: ¿revalidarà la majoria absoluta el president de la Junta o la perdrà i dependrà de Vox? L’enquesta preelectoral del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a Prensa Ibérica situa el candidat popular molt a prop dels 55 escons que atorguen aquesta majoria al Parlament andalús, però continua sense tenir-la assegurada per l’avenç dels ultres. En paral·lel, María Jesús Montero s’encamina cap al pitjor resultat del PSOE en el que va ser el seu bastió i d’aquesta caiguda se’n beneficiarien les dues marques que competeixen a la seva esquerra.
Moreno guanyaria les eleccions amb el 40,9% dels vots i entre 52 i 55 escons, la qual cosa significa que podria perdre entre tres i sis dels 58 diputats que va obtenir el 2022 perquè baixaria 1,7 punts respecte als últims comicis. Amb tot, el PP ha recuperat terreny en els últims dos mesos, ja que l’enquesta que va elaborar el GESOP al febrer, coincidint amb el Dia d’Andalusia, situava l’actual president entre dos i cinc escons de la majoria absoluta. Des d’aleshores, ha pujat 2,4 punts.
L’enquesta reflecteix que Vox recolliria tot el que perdria Moreno. Els ultres de Manuel Gavira aconseguirien el 16,3% dels vots i entre 17 i 20 escons, és a dir, tres punts i entre tres i sis diputats més que el 2022. Però, respecte al febrer, Vox ha baixat 3,7 punts, en paral·lel a la recuperació del PP. Els dos partits tenen una fidelitat de vot similar, al voltant del 70%, i els seus votants són vasos comunicants, tot i que perd més suports Vox cap al PP (14,6%) que el PP cap a Vox (10,6%), una tendència que s’ha accentuat des del febrer.
En tot cas, el domini del bloc de dreta és sòlid. El PP encapçala la intenció de vot en la majoria dels segments, amb l’excepció de l’electorat més jove, en què Vox se situa en primera posició (dos de cada deu andalusos de 18 a 29 anys manifesten que votaran els ultres). El PSOE obté el segon lloc en bona part dels grups de població i desplaça Vox, que només manté aquesta plaça entre els homes i els aturats. Entre els que ja s’han jubilat també lidera el PP.
L’esquerra és l’altra cara de la moneda. El PSOE amb prou feines ha millorat les expectatives des del febrer i rebria una bona clatellada. Segons apunta l’enquesta, l’exvicepresidenta Montero obtindria el 20,5% dels vots i de 24 a 27 escons, entre tres i sis diputats menys que els 30 que va aconseguir fa quatre anys. Els socialistes perdrien pel camí 3,3 punts respecte al 2022, quan ja van caure fins al seu pitjor resultat històric, tot i que des del febrer han pujat mig punt i ara retindrien més votants.
En concret, el PSOE presenta una fidelitat de vot del 55,4%, quatre punts més que en l’enquesta del febrer, però ha vist augmentar les fugues cap a Endavant Andalusia (6,8%) i cap a Vox (5,7%). No obstant, el PP continua sent la principal destinació dels electors socialistes que opten per canviar de papereta (8,1%), i el PSOE també és la formació amb més votants indecisos (12,7%).
L’erosió del socialisme nodreix tot l’espai situat a la seva esquerra, les dues forces del qual creixerien al Parlament andalús. Per Andalusia, la coalició que integra IU, Podem i Sumar amb Antonio Maíllo com a candidat, aconseguiria el 8,9% dels vots i entre 6 i 8 escons (ara en té 5), 1,3 punts més que el 2022 i 2,7 punts més que en el sondeig del febrer. Per la seva banda, Endavant Andalusia, el partit que lidera José Ignacio García, aconseguiria el 7% dels vots i entre 4 i 6 diputats (avui en té 2), dos punts i mig més que fa quatre anys i un punt i mig més que al febrer.
El GESOP detecta un 15,5% d’indecisos quan tot just falta una setmana per a les eleccions. Dos de cada tres andalusos (67,3%) afirmen que aniran a votar amb tota seguretat el 17 de maig, malgrat que s’observa una intenció de participació més baixa en els comicis entre els més joves (53,2%) i una intenció més alta entre els que són més grans (77,6%). Els votants de Per Andalusia i Endavant són els que mostren més predisposició a presentar-se a les urnes, seguits de prop per l’electorat de Vox.
Empresa responsable: GESOP.Tècnica d’investigació: entrevistes telefòniques i online.Àmbit d’estudi: Andalusia.Població: majors d’edat amb dret a vot.Mostra: 802 entrevistes.Tipus de mostreig: estratificat per província amb afixació no proporcional. Quotes encreuades per sexe, edat i dimensió de municipi seguint la distribució real de la població que és objecte d’estudi.Marge d’error: +/– 3,5% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=x.Treball de camp: del 29 d’abril al 6 de maig del 2026.
