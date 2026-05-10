El PP i el PSOE cancel·len actes pels agents morts
Els dos principals partits que s’enfronten en la campanya per a les eleccions autonòmiques andaluses, el PSOE i el PP, van suspendre ahir la seva agenda d’actes electorals com a expressió de dol per la mort de Jerónimo i Germán, els dos guàrdies civils morts en una col·lisió d’embarcacions divendres passat quan perseguien una narcollanxa. També va suspendre la seva agenda el president del Govern, Pedro Sánchez.
La candidata socialista a la presidència de la Junta d’Andalusia, María Jesús Montero, va anul·lar un acte a Montilla (Còrdova) divendres, i ahir va cancel·lar un míting que tenia previst a La Línea (Cadis) acompanyada de Sánchez. Els dos actes "es van ajornar", segons van indicar fonts socialistes. Montero va assitir ahir en el funeral dels dos agents "en senyal de respecte, suport i acompanyament a les famílies i les persones més properes dels agents morts", van informar des del PSOE.
Per la seva banda, el PP d’Andalusia va suspendre la campanya electoral fins avui diumenge. El director de campanya, Antonio Repullo, va traslladar el condol i la solidaritat de tot el partit als familiars, companys i persones properes dels agents que van perdre la vida i va reconèixer la tasca i l’entrega de la Guàrdia Civil i del conjunt de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. La Junta d’Andalusia va decretar ahir dia de dol oficial al confirmar-se les dues morts.
