El president és el líder més ben valorat i Montero s’emporta la pitjor nota
Un 40% dels andalusos consideren que la comunitat ha empitjorat en l’última legislatura, mentre que un 34% hi veuen una millora
Iván Gil
El 40,2% dels andalusos consideren que l’evolució d’Andalusia durant l’última legislatura ha empitjorat, enfront d’un 34% que percep una millora. Un de cada quatre andalusos consideren que la situació és igual que la de fa quatre anys, segons els resultats de l’enquesta preelectoral del GESOP per a Prensa Ibérica. La percepció sobre l’evolució de la comunitat apunta a un clima una mica més crític que al febrer, en línia amb el lleuger retrocés en el posicionament del PP i en la valoració del president Juanma Moreno pel desgast de la legislatura.
La visió pessimista, la més predominant, s’accentua especialment entre les dones i la gent més jove. La percepció que la situació ha empitjorat és compartida pel 45,7% de les dones, mentre que només el 27,5% la considera més bona després de quatre anys de majoria absoluta del PP. De tota manera, entre els homes aquestes xifres s’inverteixen: el 41,1% consideren que ha millorat i el 34,4% que ha empitjorat.
Els joves són els més crítics, amb gairebé la meitat de la població d’entre 18 i 29 anys que observa una evolució negativa. Entre la població més gran de 60 anys les opinions estan dividides gairebé a parts iguals entre els que consideren que hi ha una millora –el 37,5% –i els que hi veuen un retrocés –el36,2%–. Mentre que la gent gran mostra una lectura més equilibrada, els joves concentren el grau de malestar més gran.
En paral·lel, la gestió de la Junta es manté per sobre de l’aprovat, amb una nota mitjana de 5,5. Malgrat això, la nota mitjana baixa quatre dècimes respecte al febrer. Això sí, la gestió s’aprova entre pràcticament tots els segments de població, amb l’excepció dels votants de les formacions d’esquerra. De nou, les dones i els més joves són els que atorguen les puntuacions més baixes.
En la valoració de líders, els andalusos aproven Moreno amb un 5,4 sobre 10, una nota discreta, però la millor de tots els seus rivals. Montero, que és més coneguda que la resta de candidats, aconsegueix un 3,5, per sota de tots els altres. Els dos candidats que se situen a la seva esquerra obtenen més bones notes entre aquells enquestats que els coneixen: un 5,2 per a José Ignacio García (Endavant Andalusia) i un 4,9 per a Antonio Maíllo (Per Andalusia). Fins i tot l’ultra Manuel Gavira surt més ben valorat que Montero, amb un 4,2. Quatre de cada deu andalusos s’estimen més com a president Moreno, i dos de cada deu, Montero.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords