Putin ja nota el desgast
Les constants limitacions a l’accés a internet, així com un dia a dia cada vegada més dur en una economia en retrocés, han contribuït a deteriorar la imatge del president rus davant la ciutadania. Les enquestes de popularitat, amb 2,3 punts de descens, així ho demostren.
M. M.
Sofia Rusova, activista social resident a Moscou, va topar de cara per primera vegada amb les limitacions de la guerra d’Ucraïna fa prop d’un any. Va aterrar a la república d’Udmurtia, travessada pel riu Kama, afluent del Volga, al centre de la Rússia europea, per visitar la seva família. Ja a la terminal aeroportuària, al connectar el seu telèfon després del vol, es va adonar que no tenia connexió d’internet, circumstància que li impedia trucar un taxi a través d’una aplicació.
El tema va adquirir més gravetat en una data posterior, en un altre dels seus viatges fora de la capital. En aquesta ocasió, es va desplaçar amb tren fins a Vladímir, una localitat d’uns 350.000 habitants a uns 200 quilòmetres de Moscou, per assistir a un judici. Quan va baixar a l’estació, va comprovar que no tenia accés al navegador del seu telèfon per arribar al lloc de destinació. Ja amb el temps just, es va veure obligada a recórrer a un mètode ja gairebé oblidat en l’era de les noves tecnologies: preguntar a qualsevol persona que trobava pel camí si anava en la direcció correcta.
El març passat, les restriccions del servei van acabar afectant també la megalòpolis moscovita, nucli del poder de la Federació Russa. Durant dues setmanes, el centre de la ciutat, incloent el pintoresc barri d’Arbat i l’emblemàtic bulevard Tsvetnoi, va patir interrupcions del servei d’internet mòbil.
"Confusió"
"Hi va haver molts episodis de confusió; jo havia d’aconseguir un document, i el pagament únicament es podia fer en línia. Jo els deia, no hi ha internet", rememora Rusova a EL PERIÓDICO des de Rússia mitjançant videoconferència.
Conscient del descontentament popular que això podia generar en la ciutadania, el president Vladímir Putin es va afanyar a justificar la mesura. El tall "està relacionat amb el treball operatiu per prevenir atacs terroristes... garantir la seguretat de la gent sempre serà una prioritat", va afirmar. Rusova no sembla assumir aquest argument i, com sembla ser el cas de molts ciutadans, arremet contra el Govern. Són "les autoritats les que no saben com reaccionar a les amenaces", constata, mentre enumera les dificultats que suposa haver d’accedir mitjançant VPN de pagament a aplicacions tan utilitzades a Rússia com Telegram o WhatsApp, vetades per les autoritats: "D’aquesta manera volen obligar-nos a utilitzar l’aplicació de missatgeria MAX, que tothom sap que està connectada als serveis".
La percepció d’impotència de les autoritats s’ha reforçat arran dels últims atacs ucraïnesos a terminals d’hidrocarburs i al port de Tuapsé, localitat a la vora del mar Negre. "La ciutat ha estat literalment en flames (durant dies), i la gent s’adona que el poder no té capacitat, ni per ajudar, ni per neutralitzar els bombardejos ucraïnesos", explica a aquest diari Andrei Kalitin, periodista de la publicació independent Nóvaia Gazeta.
La cadena independent TV Dozhd ha informat que alguns residents han optat per abandonar la ciutat per no veure’s afectats per les denses columnes de fum originades pels incendis.
Cansament
La guerra ja es deixa sentir a tots els racons de la vasta geografia russa. No és només patrimoni d’aquells que han perdut familiars al front o que viuen a les proximitats d’instal·lacions que han estat objecte de bombardejos i d’atacs amb drons llançats des d’Ucraïna.
"La gent està cansada de la guerra", assenyala Rusova, un cansament que ja s’està traslladant als sondejos d’opinió.
Fa tot just quatre setmanes, una enquesta difosa per VTsIOM assegurava que el percentatge de recolzament a la figura de Putin entre la ciutadania havia descendit al 68,7%, 2,3 punts percentuals per sota de la setmana anterior i clarament inferior a la barrera psicològica del 70% per primera vegada des de l’inici de la invasió d’Ucraïna.
La percepció de debilitat del president és tan accentuada que, per primer cop des del 2022, fins i tot líders polítics i alguns influencers s’atreveixen a qüestionar obertament el poder.
"Hi ha un mur gruixut entre vostè i nosaltres", va etzibar la model i influencer Victoria Bonya en un vídeo de 18 minuts en què no va criticar directament ni la guerra a Ucraïna ni el líder del Kremlin, però sí que va desgranar nombrosos problemes quotidians derivats d’una economia en dificultats i de les restriccions en l’accés a internet. "El poble li té por, i no hauria de ser així", va dir, advertint el líder rus que el seu entorn "li menteix".
