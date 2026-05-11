Enquesta preelectoral del GESOP
El 40% d’andalusos demanen al PP que pacti amb el PSOE i el 37%, amb Vox
Sis de cada deu votants de Moreno recolzen els acords amb la ultradreta i dos de cada deu prefereixen els socialistes com a aliats
Jose Rico
Andalusia entra avui a l’última setmana de campanya electoral amb la majoria absoluta del PP en l’aire. Si finalment les urnes no l’hi donen, Juanma Moreno haurà de decidir a partir de dilluns quins socis busca per a la seva investidura i sota quines condicions. Els andalusos prefereixen que el president de la Junta arribi als 55 escons que li permetin continuar governant sense lligams, però creuen que no ho aconseguirà i haurà de negociar. ¿Amb qui? Aquí és on l’electorat andalús es divideix entre els partidaris d’entendre’s de nou amb Vox i els que optarien per buscar el PSOE.
Aquesta és, almenys, la fotografia que mostra l’enquesta preelectoral realitzada pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a Prensa Ibérica. El 44,7% dels andalusos creuen que el PP guanyarà les eleccions del 17 de maig vinent sense arribar a la majoria absoluta, mentre que un 28,4% considera que sí que l’obtindrà. Només un 13,7% preveu una victòria del PSOE, i fins a un 3% afirma que la candidata socialista, María Jesús Montero, podria obtenir una majoria absoluta, desafiant totes les enquestes, que li pronostiquen el pitjor resultat del partit en un dels seus històrics graners de vot.
La previsió que el PP revalidarà la majoria absoluta és més gran entre els homes (31%) que entre les dones (26,1%) i entre les franges d’edat més altes, tot i que en tots els segments guanya la creença que Moreno no superarà el llindar dels 55 diputats. El mateix passa a totes les províncies, però on més es confia en la majoria absoluta és a Granada, Màlaga, Jaén i Huelva.
Pel que fa al resultat preferit pels andalusos per al pròxim diumenge, l’opció més esmentada és una victòria del PP amb majoria absoluta, amb un 31,5%, seguida, a certa distància, pels que els agradaria una majoria absoluta del PSOE (19,1%). És a dir, la meitat dels andalusos volen escenaris postelectorals que garanteixin l’estabilitat, de manera que el vencedor dels comicis no necessiti pactes per governar.
Tant homes com dones prefereixen una majoria absoluta del PP, però mentre ells opten com a segona opció per una victòria de Moreno amb una majoria relativa, a elles els agradaria com a segon escenari una majoria absoluta del PSOE.
Per edats hi ha més diferències. Un de cada tres andalusos a partir de 45 anys prefereixen que Moreno guanyi amb majoria absoluta, aquest percentatge es queda per sota del 30% entre els electors de 30 a 44 anys, i per sota del 20% entre els votants més joves. Els andalusos de 18 a 29 anys estan bastant dividits: el 19% volen que guanyi Montero sense majoria absoluta, el 18,3% prefereixen una majoria absoluta del PP, el 17,8% opten per una majoria absoluta socialista, i el 17,2% volen que venci Moreno però sense aconseguir majoria absoluta. Per províncies, la preferència per una majoria absoluta del PP es dispara a Huelva (40,1%) i Granada (37,4%), i és bastant més discreta a Cadis (28%), Sevilla (28,4%) i Còrdova (29,7%).
El treball de camp d’aquest sondeig es va efectuar, a partir de 802 entrevistes, del 29 d’abril al 6 de maig, per la qual cosa recull els efectes de la primera setmana de la campanya electoral, marcada pel primer debat entre els cinc candidats i els atacs a Moreno per la seva gestió de la sanitat pública, en una legislatura sacsejada per l’escàndol dels cribratges del càncer de mama. El candidat del PP també ha hagut de respondre per l’habitatge i la "prioritat nacional" de Vox, condició que els ultres posaran sobre la taula si els seus vots són decisius.
Opcions possibles
Si finalment el PP no obté la majoria absoluta, els andalusos es mostren dividits sobre quin seria el millor soci per a la governabilitat entre els que els agradaria que Moreno es tornés a entendre amb Vox, com va fer en la seva primera legislatura com a president de la Junta (2018-2022), i els que preferirien que l’aliat fos el PSOE. El 39,4% dels electors recolzen els acords amb l’extrema dreta i el 37% és partidari de buscar el pacte amb els socialistes. El 8,6% es decantaria per altres partits i el 14,9% no manifesta cap preferència o declina contestar a la pregunta.
El 62,5% dels que van votar Moreno el 2022 prefereixen que arribi a acords amb Vox davant el 19,6%, que s’inclina per pactar amb el PSOE. El suport dels electors socialistes a una hipotètica aliança amb els populars voreja el 70%, mentre que el suport dels votants ultres a una entesa amb el PP se situa en el 90%. Els simpatitzants de Per Andalusia i d’Endavant Andalusia, tot i que sigui amb una pinça al nas, preferirien que el PSOE fos qui influís en la governabilitat del PP.
Les preferències canvien segons el sexe i l’edat. El 42,7% dels homes estan a favor que l’aliat sigui Vox, davant el 36,9% de preferència pel PSOE. En canvi, el 41,8% de les dones volen que la crossa de Moreno sigui la socialista i el 31,7% accepten la col·laboració amb els ultres. Per edats, els andalusos més joves, de 18 a 44 anys, veuen amb millors ulls el PSOE i al voltant del 45% avalaria acords amb Montero. De 45 a 59 anys agrada més Vox (40,6%). A partir dels 60 anys, cada partit atrau un terç d’aquest segment.
Per circumscripcions, el PSOE és el soci preferit en cinc de les vuit províncies andaluses (Sevilla, Còrdova, Màlaga, Cadis i Jaén), mentre que Vox està per davant a Almeria, Granada i Huelva. La preferència pels socialistes és especialment elevada entre els ciutadans de Jaén (46,9%), els sevillans (42,5%) i els malaguenys (40,3%). Al contrari, l’aval als acords amb la ultradreta es dispara sobretot entre els d’Almeria (50,1%), els granadins (44,1%) i els de Huelva (45,9%). Cordovesos i gaditans estan més igualats en les seves preferències.
Sondeig
Empresa responsable: GESOP.Tècnica d’investigació: Entrevistes telefòniques i ‘online’.Àmbit d’estudi: Andalusia.Població: Majors d’edat amb dret a vot.Mostra: 802 entrevistes.Tipus de mostreig: estratificat per província amb afixació no proporcional. Quotes creuades per sexe, edat i dimensió de municipi seguint la distribució real de la població objecte d’estudi.Marge d’error: + / - 3,5% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=x.Treball de camp: Del 29 d’abril al 6 de maig del 2026
