Un excap de la UDEF reconeix que Morocho rebutjava canviar els informes de la caixa b, però nega que impedissin anomenar Rajoy i Cospedal
José Manuel Álvarez Luna ha declarat en el judici de la Kitchen que l’inspector de Policia tenia «un caràcter fort» i que per això els agents del Grup que investigava la corrupció del PP «si hi havia una plaça la demanaven»
Tono Calleja Flórez
El que va ser cap de la Secció Primera de la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, ha declarat en el judici de la Kitchen que l’inspector que va dirigir les indagacions policials del casos Gürtel i de la caixa b del PP, Manuel Morocho, discrepava amb les modificacions als informes que els seus caps li proposaven: «No vam tenir cap conflicte, simplement les opinions que poguéssim donar-li, però ell no hi estava d’acord», ha reconegut aquest excomandament policial, que després ha afirmat que l’inspector «tenia l’última paraula» i que no li van imposar que esborrés els noms de Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal: «Mai», ha dit.
«La responsabilitat és del que firma», ha insistit Álvarez Luna, un dels caps policials assenyalats pel mateix Morocho en la seva declaració com els que haurien promogut continus canvis en els oficis policials que li encarregava l’instructor dels casos Gürtel i papers de Bárcenas,Pablo Ruz. No obstant, aquest agent jubilat ha reconegut que el Grup de la UDEF 21, l’encarregat dels casos de corrupció del PP, no estava al seu càrrec.
En un altre moment de la seva declaració, aquest excap de la UDEF ha definit Morocho com «un bon professional», per després ressaltar que tenia «un caràcter fort també», i que per això, va apuntar, «si hi havia una plaça les persones que treballaven en el Grup 21 de la UDEF la demanaven. Hi ha gent que va demanar directament per concurs de mèrits». Després ha negat haver desmantellat aquesta unitat, però ha reconegut que els agents no van ser reemplaçats de manera immediata: «No directament, perquè el que no podem és desmantellar la resta».
Advocat de Podem
Poc després, interpel·lat per l’advocat de Podem Jaime Montero Román, Álvarez Luna ha especificat que al dir que Morocho tenia un caràcter fort es referia al fet que aquest defensava «les seves investigacions. És lògic i normal», i que la relació amb els seus funcionaris era «més seca» i que no tenia «una relació tan fluida».
Ha reconegut, també, que en plena investigació dels dos casos de corrupció van proposar a Morocho, «perquè es relaxés una mica», que fes un viatge a l’estranger, per elaborar un informe sobre la pirateria: «Era professional i acabes tenint una sensació de… i necessites… En qualsevol lloc que el poséssim podria donar un bon servei, i el Suprem li va demanar que anés a unes reunions a un país, i va anar a aquestes reunions, se li va ordenar anar, ha assegurat, per després ressaltar que Morocho «no va dir que no».
