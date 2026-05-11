Eleccions a Andalusia
Feijóo: "Moreno no necessita crispar per poder governar"
El president del PP acompanya el dirigent autonòmic a Màlaga, una circumscripció que pot donar-li la majoria absoluta
Glòria Presas
Només queda una setmana perquè els andalusos es dirigeixin als col·legis electorals i decideixin qui serà el pròxim president o presidenta de la Junta. De moment, "amb la força de Màlaga" els populars busquen mirar de rascar el parell d’escons que són decisius en la pugna per revalidar la majoria absoluta de Juanma Moreno que els sondejos no els atorguen. En vigílies de la recta final de campanya, el líder del PP andalús i el seu president nacional, Alberto Núñez Feijóo, es van reunir ahir a la barriada de Carranque en el que ha sigut el gran acte dels populars a la província de cara als comicis del 17 de maig.
Alberto Núñez Feijóo va ser el convidat d’honor de l’acte, i així l’hi va agrair Moreno, que no va dubtar a arrencar el seu discurs proclamant-lo com a "futur president de tots i cadascun dels espanyols". Sembla que les campanyes electorals de tots dos s’haguessin entrellaçat a Màlaga. La de Moreno, que es disputa a exactes set dies; i la Feijóo, que es lliurarà el 2027, però que ja ha escalfat motors a les autonomies amb els comicis d’Andalusia, Extremadura i Aragó. "Alberto, comença a escalfar a la banda, perquè et necessitem ja", va reivindicar el president d’Andalusia.
Els populars apel·len a aquest "últim esforç" que necessiten per fer Moreno de nou president sense lligams de la ultradreta. Encara les enquestes no els donen el resultat que busquen i va advertir que els sondejos "generen un marc de confiança que desmobilitza moltes persones de bona fe que volen l’estabilitat per a Andalusia". Feijóo li va donar un cop de mà per mobilitzar el seu electorat des del poliesportiu de Carranque, on segons dades de l’organització es van congregar entorn de 6.000 simpatitzants populars entre els quals se situaven a l’interior del pavelló Javier Imbroda i els que es van quedar recolzant el partit als voltants. "Venim a Màlaga a demanar el vot i a treballar fins a l’últim minut, no a celebrar", va expressar el líder del PP nacional entre aplaudiments dels seus.
Feijóo sap el que el seu partit es juga en els comicis autonòmics del 17 de maig. "Som en un moment important per a Espanya perquè cada vegada que hi ha eleccions a Andalusia, el país es juga el seu futur", va vaticinar el president dels populars, que va demanar concentrar el vot en una figura política aliada que descriu com una persona "serena, de paraula i decent" que "no necessita crispar per poder governar i que s’ho ha guanyat tot amb fets i feina".
Condol
El míting va estar marcat pel condol que el PP va enviar a les famílies dels agents que van morir a les aigües de Huelva divendres durant l’exercici de la seva feina en la lluita contra el narcotràfic.
En aquest sentit, Moreno va fer un parell de peticions a Feijóo. "Et demanaré, Alberto, que quan siguis president tindria el codi penal perquè els narcotraficants paguin per això", va expressar. "Per una qüestió d’orgull et demano que posis disposició de la Guàrdia Civil tots els mitjans que puguin lluitar contra aquesta xacra del narcotràfic", va afegir.
El míting va arrencar després de diverses projeccions de Kilómetro Sur, la cançó de campanya de Moreno interpretada per ell mateix. Tot el que es va acostar ahir a l’esdeveniment dels populars a Màlaga es va emportar de record una mateixa melodia al cap. Una cançoneta que Juanma Moreno pretén convertir en "vots útils" el 17 de maig. "Acabaràs el curs polític amb matrícula d’honor", va augurar Patricia Navarro, delegada de la Junta a Màlaga..
