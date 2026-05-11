Judici als Pujol
La fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola després del judici
L’Advocacia de l’Estat, que només acusa Jordi i Josep Pujol Ferrusola, l’exdona del primer i els empresaris, també ha elevat a definitives les seves conclusions provisionals
Els empresaris acusats en el judici als Pujol defensen la intermediació del fill gran de l’expresident català: «És impossible arribar al món sense ‘lobbies’»
Ángeles Vázquez
El fiscal Anticorrupció Fernando Bermejo ha demanat al tribunal de l’Audiència Nacional que jutja els fills de l’expresident català Jordi Pujol i nou empresaris, des del novembre passat, que condemni el major d’ells, Jordi Pujol Ferrusola, a 29 anys de presó; la seva exdona Mercè Gironès, a 17, i el seu germà Josep, a 14. Per a la resta dels germans Pujol Ferrusola la petició és de vuit anys de presó per organització criminal i blanqueig de capitals.
L’única modificació que ha fet el representant del ministeri públic és per retirar definitivament l’expresident de la Generalitat, per a qui la sala ha anunciat que es decretarà el sobreseïment lliure de les actuacions, després que l’exonerés el 5 de maig passat després d’examinar-lo en persona i comprovar que no estava en condicions per respondre a les acusacions formulades en contra seu. Això obliga a modificar el seu escrit d’acusació en els punts en els quals fes referència a Jordi Pujol Soley. Una cosa similar passa, tot i que la seva responsabilitat fos molt menor, respecte a l’empresari Carles Vilarrubí, la responsabilitat del qual també va decaure, a l’haver mort.
L’Advocacia de l’Estat també ha elevat a definitives les seves conclusions provisionals i ha sol·licitat 25 anys de presó per al principal acusat, 17 anys i mig per a la seva exdona, mentre que per a Josep la seva petició sempre va ser molt inferior a la del fiscal: quatre i mig de presó. Els Serveis Jurídics de l’Estat mai han acusat la resta dels fills de l’expresident català, mentre que per als nou empresaris acusats sol·licita dos anys de presó per falsedat documental per les factures, que considera falses, que va alliberar les empreses de Pujol Ferrusola.
