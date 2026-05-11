Emergència sanitària
El Govern central ajorna el cos a cos amb el PP per la gestió de l’hantavirus fins a tancar l’operatiu per contenir l’alarma social
El xoc va escalar després del rebuig de l’executiu de les Canàries a l’ancoratge del creuer MV Hondius al port de Granadilla a Tenerife i la posterior imposició del Govern
Iván Gil
El Govern espanyol reconeix que l’operatiu per repatriar des de Tenerife els passatgers a bord del creuer amb un brot d’hantavirus ha acabat en un «xoc institucional», principalment amb el govern canari. Malgrat això, a l’Executiu central pretenen esquivar la polèmica fins que finalitzi el dispositiu per contenir l’«alarmisme» que generarien aquestes posicions. Està previst que les tasques d’evacuació es rematin entre la tarda i la nit d’aquest dilluns, moment a partir del qual el creuer seguirà la seva ruta cap als Països Baixos.
Es busca així ajornar el cos a cos i relegar-lo al debat parlamentari. La ministra de Sanitat, Mónica García, demanarà comparèixer a petició pròpia, però en principi no està previst que ho faci en el ple de la setmana que ve. Preventivament, l’Executiu demana a l’oposició «estar a l’altura» i contrasten els seus dubtes i crítiques a la gestió del Govern amb les felicitacions dels ambaixadors dels països concernits o la mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS), que va supervisar l’operatiu amb les autoritats locals i la Comissió Europea. Davant el qüestionament polític, anteposen decisions que diuen sostenir en «criteris científics».
Al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se li va encarregar ja la setmana passada rebaixar la tensió amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo. Sense gaire èxit. Pedro Sánchez també va intercanviar missatges amb el president canari, però va mantenir la seva oposició que l’operatiu d’evacuació dels passatgers del vaixell es portés a terme a Tenerife. «El món ens observa i Espanya torna a estar a l’altura amb exemplaritat i eficàcia. Espanya compleix amb rigor científic i tècnic i absoluta transparència, amb lleialtat institucional i amb cooperació internacional», defensava Torres aquest matí durant una entrevista a RNE.
La gestió de l’hantavirus ha sigut protagonista en els mítings de la campanya andalusa per part dels principals líders nacionals. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar dijous passat el govern de «generar confusió» i de falta de transparència durant un acte a Puerto de Santa María (Cadis). El cap de l’Executiu, per la seva banda, replicava en un míting des de La Línea de la Concepción (Cadis) aquest diumenge que «Espanya compleix amb rigor científic i tècnic i absoluta transparència, amb lleialtat institucional i amb cooperació internacional».
«El Govern d’Espanya garanteix i protegeix la salut pública dels canaris, protegeix la salut dels espanyols que estan en el creuer i també ajuda la resta de països europeus amb ciutadans» en el creuer MV Hondius, concloïa mentre es duia a terme l’operatiu d’evacuació i posterior repatriació. El xoc polític i institucional ha acabat esperonant una alarma social que a l’Executiu busquen contenir.
Falta d’informació i menysteniment «colonial»
A les acusacions de falta d’informació, que des del Govern han mirat de rebatre donant compte de les trucades realitzades i incorporant l’executiu regional a les reunions de coordinació, s’hi ha afegit el menysteniment «colonial» en paraules de Fernando Clavijo. Un enfrontament que ha escalat després del rebuig de les Canàries a l’ancoratge del vixell al port de Granadilla i la posterior imposició del Govern central fins a amenaçar el suport de Coalició Canària a l’executiu de Pedro Sánchez al Congrés.
El ministre canari Ángel Víctor Torres ha rebatut així mateix la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per negar que s’haguessin posat en contacte amb ella sobre la gestió d’aquesta emergència sanitària. Segons ha explicat aquest dilluns en una entrevista a RNE li hauria enviat un «text idèntic» als presidents autonòmics indicant l’hora a què volarien a la Península els 14 espanyols del vaixell on s’han registrat casos d’hantavirus.
«Tots em van respondre al missatge, excepte la presidenta de la Comunitat de Madrid», va apuntar el ministre canari per afegir que així continua sent. Ayuso, per la seva banda, va precisar a través de xarxes socials que li va enviar un missatge «suposadament per informar-me». «Però veig que era per a una altra cosa. És fals que no hagi contactat amb mi. El comodí ‘Ayuso’ no pot ocultar cada crisi que crea aquest govern», va lamentar.
