A l’Audiència Nacional
Els exdirectius de les constructores que van pagar a Jordi Pujol Ferrusola declaren avui en el judici
La vista contra la família de l’expresident de la Generalitat entra aquesta setmana en la recta final amb els últims interrogatoris i els informes finals
Els fills de Pujol, al banc dels acusats: ¿què han aclarit i què no sobre la fortuna de l’avi Florenci i els seus negocis?
J. G. Albalat
Recta final del judici a la família de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley. Està previst que aquesta setmana finalitzi el judici, que va començar el mes de novembre passat. Aquest dilluns declararan, si no hi ha contratemps, els exdirectius de les constructores que van pagar abundants quantitats a Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l’exmandatari català. En concret, Luis Delso –expresident i principal accionista de la constructora Isolux Corsán–, Carles Sumarroca Claverol –exvicepresident de Comsa-Emte i fill d’un dels fundadors de CDC, Carles Sumarroca Coixet– i Josep Cornadó –expresident de Copisa–. També serà interrogat l’empresari Alejandro Guerrero Kandler.
La Fiscalia afirma que les activitats per les quals els exdirectius de les constructores, que s’enfronten a penes de cinc anys de presó, van desemborsar importants sumes de diners són fictícies i camuflaven presumptes comissions il·legals. La defensa argumenta que les tasques que Jordi Pujol Ferrusola va realitzar per a ells es van portar a terme i eren reals. Hi ha testimonis que també ho han corroborat. A aquests acusats, el fiscal els atribueix els delictes de blanqueig de capitals i falsedat en document mercantil.
El fiscal decideix
La durada d’aquestes compareixences estarà subjecta a si els acusats contesten a les preguntes de la fiscalia i l’Advocacia de l’Estat o només a les del seu advocat defensor. Si en la jornada d’aquest dilluns finalitzen aquests interrogatoris, es passarà a la següent fase: el fiscal haurà d’elevar a definitives les seves conclusions provisionals o modificar-les. Les defenses hauran de fer el mateix. Aquesta setmana es desenvoluparan els informes finals i, en principi, el judici quedarà vist per a sentència el dijous 14 de maig. Això sí, abans, els 16 acusats –l’expresident de la Generalitat va ser exonerat– podran fer ús del torn d’última paraula i expressar davant del tribunal el que vulguin.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt