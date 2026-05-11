Iniciativa solidària
L’activista espanyol de la flotilla aterra a Barcelona
Saif Abukeshek va ser deportat per Israel després de 10 dies de detenció per intentar trencar el bloqueig a Gaza per mar
Les advocades dels dos deportats denuncien «abusos i tortures» a la presó d’Israel
Andrea López-Tomàs
Després de 10 dies de detenció sense càrrecs, Israel va deportar els activistes de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila i Saif Abukeshek. El segon, d’origen palestí i nacionalitat suecoespanyola, va arribar ahir a la tarda a l’aeroport de Barcelona. El seu alliberament "no és una victòria" perquè "queden milers de presos palestins torturats i violats sense cap defensa", va afirmar Abukeshek a la seva arribada a l’aeroport del Prat-Josep Tarradellas, on l’esperaven familiars, amics i companys d’expedició. Cinquanta-set embarcacions de la flotilla amb desenes de tripulants van arribar al port de Marmaris a Turquia.
"Després de la finalització de la seva investigació, els dos provocadors professionals, Saif Abukeshek i Thiago Ávila, de la flotilla de provocació, han sigut deportats d’Israel", va anunciar ahir el ministeri d’Exteriors israelià en una escarida publicació a les xarxes socials. "Israel no permetrà cap violació del bloqueig naval legal sobre Gaza", va afegir.
Abukeshek i Ávila van ser detinguts el 30 d’abril passat quan l’Exèrcit israelià va interceptar en aigües internacionals pròximes a la costa grega desenes d’embarcacions amb 175 tripulants que pretenien dirigir-se a la Franja de Gaza per denunciar el bloqueig imposat per Israel i portar ajuda humanitària a la població palestina. Aquests dos activistes van ser els únics que van ser transferits a Israel i empresonats a la presó d’Ashkelon, al sud del país.
Vaga de fam
El Ministeri d’Exteriors va assenyalar que Abukehsek era sospitós d’"afiliació amb una organització terrorista" i Ávila d’"activitat il·legal", malgrat que en cap moment van arribar a ser acusats formalment. Segons la Global Sumud Flotilla i les seves advocades, durant aquests 10 dies retinguts han patit "abusos i tortures".
Tots dos van decidir iniciar una vaga de fam per protestar contra la seva detenció i les condicions del seu empresonament. En el cas d’Abukeshek, havia iniciat també una vaga de set. "Els testimonis que hem escoltat sobre la tortura dels presoners palestins, sobre les seves violacions diàriament [ens obliguen] a continuar mobilitzant-nos", va denunciar Abukeshek a la seva arribada a Atenes. "No hem acabat, hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure", va afegir.
"El nostre compatriota Saif Abukeshek vola ja lliure cap a Espanya, on es reunirà amb la seva família i éssers estimats en les pròximes hores", va celebrar el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, en una publicació a les xarxes. "Protegir els espanyols és la prioritat absoluta", va remarcar. Tant Espanya com el Brasil i les Nacions Unides, igual com la defensa dels activistes, van titllar la detenció d’"il·legal" i van exigir els últims dies el seu alliberament.
El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, va celebrar la llibertat d’Abukeshek, detingut a Israel de manera "il·legal", i va insistir que era una cosa que mai hauria d’haver passat.
"Neteja ètnica"
Abans del seu alliberament, es va fer pública una carta dictada per Ávila "des de la presó d’Ashkelon i per a tots els pobles lliures del món", en la qual va voler reivindicar el seu compromís amb la causa palestina. Igual que Abukeshek, l’activista brasiler va denunciar la situació en què es troben els presoners palestins a les presons israelianes i va cridar a la mobilització internacional contra el sistema d’"apartheid" i la "neteja ètnica" contra el poble palestí.
