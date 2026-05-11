Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran acaba amb l’expectació i respon a l’última proposta de pau dels EUA
El país persa planteja finalitzar el conflicte i garantir la navegabilitat per Ormuz
Andrea López-Tomàs
L’expectació pot haver arribat a la seva fi. Tal com van informar ahir mitjans iranians, Teheran hauria enviat una resposta a Washington a la seva proposta de pla de pau. Després de diversos dies d’espera, les autoritats iranianes van enviar la resposta al text proposat pels Estats Units al Pakistan, que actua com a mediador en el conflicte, segons l’agència estatal IRNA.
Aquesta mateixa assegura que la rèplica de l’Iran es va centrar a "posar fi a la guerra i garantir la seguretat marítima" al Golf i l’estret d’Ormuz, sense donar cap més detall.
La proposta nord-americana busca acabar amb el conflicte de manera formal i reobrir aquesta via estratègica abans d’iniciar converses en altres assumptes més controvertits, com el programa nuclear iranià.
Per la seva banda, l’agència Fars va informar que el cap del comandament unificat de les forces armades iranianes, el comandant Ali Abdollahi, es va reunir amb el líder suprem Mojtaba Khamenei i que va rebre "noves directrius per portar a terme operacions militars i fer front amb fermesa als adversaris".
Els mitjans iranians no van especificar la data de la reunió. "Les Forces Armades estan preparades per fer front a qualsevol acció dels enemics nord-americans-sionistes [israelians]; en cas que l’enemic cometi algun error, la resposta de l’Iran serà ràpida, severa i decisiva", va assenyalar Abdollahi.
No es coneixen gaires detalls sobre l’aiatol·là Khamenei, fill de l’anterior líder suprem, que va ser assassinat pels Estats Units i Israel el 28 de febrer passat, ni tampoc se l’ha vist ni sentit en públic des d’aleshores.
Khamenei, "salut perfecta"
El clergue i cap de protocol de l’oficina de Khamenei, Mazaher Hosseini, va declarar ahir que el líder suprem té una "salut perfecta" tot i que dos mesos després del seu nomenament com a màxima autoritat de la República Islàmica no ha aparegut en públic. Hosseini va reconèixer que Khamenei va patir lesions en una ròtula i a l’esquena al ser atrapat per la bomba que va matar el seu pare i la seva dona.
Mentre els brots de violència amenacen el fràgil alto el foc entre els dos països, ahir el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l’Iran va amenaçar d’atacar objectius nord-americans a l’Orient Mitjà i "vaixells enemics" si els seus petrolers són agredits. "La nostra moderació ha acabat", va escriure el portaveu de la Comissió de Seguretat Nacional i Política Exterior del Parlament iranià.
