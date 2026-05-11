Projecte pressupostari
El pacte entre el Govern i ERC sobre els comptes anirà a una comissió amb l’Estat
Les dues parts negocien que els pressupostos es presentin la setmana que ve, després de les eleccions a Andalusia
Els republicans busquen garantir el compliment de l’acordat
Júlia Regué
El Govern i ERC estan ultimant els detalls de l’acord de pressupostos per al 2026. Després que el president Salvador Illa retirés el primer projecte del Parlament i Esquerra diluís la seva exigència sobre la recaptació de l’IRPF perquè s’abordi més endavant, les dues parts de la taula negocien entre bambolines perquè els comptes es presentin just després de les eleccions a Andalusia, és a dir, la setmana del 18 de maig.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO de fonts coneixedores de la negociació, les xifres aniran acompanyades de tres pactes polítics: la societat mercantil per assegurar les inversions de l’Estat a Catalunya en infraestructures –com va avançar aquest diari–, la línia de tren orbital per connectar l’arc metropolità sense passar per Barcelona i, finalment, el traspàs a la Generalitat de la gestió d’una competència de l’Estat.
Demanda republicana
La gran novetat és que, per assegurar el compliment dels acords, Govern i republicans han acordat que se celebri una comissió bilateral Estat-Generalitat que els ratifiqui just després que s’anunciï el projecte pressupostari.
La celebració d’una reunió de la comissió bilateral respon a la demanda d’ERC d’assegurar que no hi hagi distorsions entre el que s’anuncia, el que es redacta i el que finalment es porta a terme. En definitiva, ha de servir per blindar que els tres pactes polítics sobre la societat d’inversions, el tren orbital i la competència traspassada a Catalunya –encara per concretar– siguin assumits plenament pel Govern, ja que en dependrà el compliment final de les mesures. Per exemple, la societat d’inversions ha de ser creada pel Consell de Ministres.
Durant la primera negociació de pressupostos, que va resultar fallida, el principal escull va ser que la recaptació de l’IRPF no va quedar plasmada per escrit tal com reclamava ERC: el Ministeri d’Hisenda es va desdir i les converses van fracassar.
En la comissió bilateral de juliol del 2025, la Generalitat i l’Estat van assumir que treballarien per "el desenvolupament de la hisenda catalana" impulsant els canvis legislatius necessaris perquè l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) pogués assumir "progressivament competències de gestió en l’IRPF", però no es va fixar com ni quan s’havien d’impulsar els canvis legislatius per a això. Per això, la nova convocatòria de la comissió bilateral és una mena d’assegurança perquè, ara sí, l’Executiu de Pedro Sánchez compleixi els nous acords.
Això no implica que ERC s’hagi oblidat del tribut, però va acceptar que es necessitava més temps i que calia ordenar el calendari per a l’aprovació d’un nou model de finançament. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) es convocarà en les pròximes setmanes perquè es presenti el pla davant de les autonomies i es pugui registrar després al Congrés per iniciar-ne la tramitació. Una vegada a la Cambra, Esquerra reprendrà la petició de l’IRPF, perquè pugui ser encarrilada per la via de les esmenes.
Habitatge i català
Les negociacions entre el Govern i ERC inclouen altres mesures destacades. Per exemple, un pla de rehabilitació d’habitatges, que ha sigut una de les grans banderes del partit republicà. El seu líder, Oriol Junqueras, ha argumentat més d’una vegada que per resoldre la crisi habitacional no n’hi ha prou amb construir, sinó que també cal donar ús a habitatges que ara no el tenen pel seu mal estat de conservació. Això evitaria haver de construir en zones ja densament poblades.
Les converses entre els socialistes i els republicans també inclouen mesures per fomentar el català, sobretot en l’àmbit digital, i per climatitzar les escoles. De fet, ERC ja ha pactat a Barcelona amb l’executiu municipal un pla Clima Escola per començar a dotar de sistemes d’aerotèrmia diverses escoles de la ciutat. Es començarà amb 30 centres i el nombre total d’escoles condicionades pujarà a 170. La idea, doncs, és elevar aquesta iniciativa a escala catalana. Tot i que no es pot donar el pacte per fet, les posicions s’estan acostant.
"A bon ritme"
"Anem a bon ritme", resumeixen al Govern. Un dels arguments que ERC esgrimirà per defensar que, aquesta vegada sí, recolzarà els comptes és que Catalunya mereix pressupostos per disposar de nous recursos per a polítiques públiques per combatre el discurs de l’extrema dreta.
En cas d’aprovar-se, seran els primers comptes de Catalunya en tres anys i els primers d’Illa com a president. Un baló d’oxigen per intentar esgotar la legislatura. Això sí, amb tota probabilitat, seran les primeres i les últimes. El 2027 és any electoral –municipals i generals– i 2028 també –catalanes–, i això dificulta la possibilitat de nous acords pressupostaris. Per això la importància de tancar el pacte d’aquest any.
