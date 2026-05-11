Comptes de la Generalitat
El PP critica que Illa condicioni els pressupostos a les eleccions a Andalusia
Els populars retreuen al PSC que pacti amb ERC la línia orbital amb l’ampliació de la B-40 encara sense executar
El Govern i ERC ratificaran el pacte polític dels pressupostos en una comissió bilateral amb l’Estat
Gisela Boada
«Som al maig i seguim sense pressupostos. No entenem què tenen a veure les eleccions andaluses amb els comptes de la Generalitat», ha declarat el secretari general del PP català, Santi Rodríguez, després de saber-se que el PSC i ERC ja tenen a punt el seu pacte pressupostari, que preveuen presentar la setmana vinent, just després dels comicis a Andalusia. Segons el parer dels populars, el calendari respon al fet que el PSOE haurà d’assumir compromisos «difícils d’explicar» tant en aquesta comunitat com en el «resta d’Espanya» per tancar l’acord.
El PP dona per fet que darrere de la negociació entre socialistes i republicans hi ha el PSOE i el president del Govern, Pedro Sánchez.Com ha explicat EL PERIÓDICO, el pacte que se segelli es traslladarà a un acord en la comissió bilateral Estat-Generalitat. «Crearan un xiringuito per gestionar les infraestructures amb una societat on no es defineixen ni es concreten aquestes inversions», ha criticat Rodríguez en al·lusió a la societat mercantil amb l’Estat prevista per gestionar infraestructures a Catalunya, una mena de consorci que podria constituir-se sense passar pel Congrés.
Un altre dels punts que ha transcendit és l’acord per executar la línia orbital, que connectarà per tren la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Toti que el PP veu amb bons ulls aquesta infraestructura, considera que no té sentit situar-la ara en primer pla quan encara està pendent la B-40, la quarta ronda, concebuda per unir aquests territoris per carretera. «El PSC va exigir en els pressupostos fallits de Pere Aragonès del 2023 acabar a la B-40, però continua sense solucionar-se. Ara parlen del tren orbital. Si no som capaços d’acabar la B-40, plantejar una línia ferroviària orbital és no tocar massa de peus a terra en aquests moments», ha etzibat Rodríguez.
