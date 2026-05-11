Guerra a l’Orient Mitjà
Reparacions, control d’Ormuz i carpetada nuclear: aquests són els detalls de la resposta de màxims de l’Iran als EUA que ja ha rebutjat Trump
La rèplica de Teheran a l’última proposta de Washington, el contingut de la qual ha sigut publicat per la televisió estatal persa, mostra pocs avenços en les negociacions
Adrià Rocha Cutiller
L’expectació era màxima. Feia dies que els <strong>Estats Units</strong> esperaven la resposta de l’Iran a l’última proposició de pau nord-americana, presentada dimecres de la setmana passada a través del Pakistan. La data límit era divendres: si no hi havia resposta llavors, va dir el president dels EUA, Donald Trump, els bombardejos tornarien.
Ni les bombes van caure una altra vegada ni l’Iran va respondre. Fins aquest diumenge a la tarda, quan Teheran, finalment, va enviar la seva resposta. «No m’agrada. És totalment inacceptable», va declarar Trump a les xarxes socials poques hores després. Aquest dilluns a la matinada, la televisió estatal iraniana ha publicat diversos detalls del contingut d’aquesta resposta. A continuació els desgranem:
Com des de l’inici del conflicte, la República Islàmica reclama a Washington pagaments i reparacions de guerra per tots els desperfectes causats durant les cinc setmanes de contesa activa. Aquesta última ofensiva va arrencar tot just sis mesos després de l’última – la guerra de 12 dies entre Israel i l’ Iran el juny del 2025 –, i va començar el 28 de febrer, quan Tel Aviv va aconseguir assassinar el llavors líder suprem iranià, l’ aiatol·là Ali Khamenei.
«La nostra demanda és legítima. No reclamem concessions dels EUA, sinó que demanem el final de la guerra i que aturin els seus actes de pirateria contra els barcos iranians. Les nostres propostes són generoses», ha declarat aquest dilluns al matí el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baqaeil Baqaeí.
L’Iran, no obstant, sí que reclama i exigeix. Des de l’inici de la guerra, Teheran ha trobat una enorme eina de pressió, tant contra els seus veïns com contra tota l’ economia mundial: el bloqueig de l’estret d ’Ormuz impedeix l’exportació de petroli i gas procedents de països del Golf.
En la seva proposta, segons la televisió estatal iraniana, la República Islàmica assegura que serà ella la que controlarà el pas de tot vaixell de càrrega i petroler per Ormuz a partir d’ara. Aquest punt és inacceptable per a totes les monarquies del Golf, a més, evidentment, dels EUA. Abans del conflicte, aquesta via marítima, per la qual transitava el 20% del comerç mundial de combustibles fòssils, estava completament oberta i sota control de ningú.
En el text, a més, l’Iran reclama el final de totes les sancions econòmiques internacionals en contra seu, a més de l’alliberament de tots els actius que té congelats en bancs estrangers com a requisit per acabar la guerra.
Washington, en el passat, s’hi ha mostrat oberta, però tan sols a canvi de l’obertura total d’Ormuz i, sobretot, d’ unacord nuclear que elimini tota possibilitat que Teheran enriqueixi urani a nivells pròxims als necessaris per desenvolupar la bomba atòmica. L’Iran, no obstant, reclama l’aixecament de sancions abans de començar les negociacions nuclears.
En aquest apartat, l’únic principi d’acord sembla ser l’acceptació per les dues parts de negociar la qüestió nuclear una vegada s’hagi firmat un primer preacord que acabi amb la guerra. Aquesta era una de les primeres reclamacions del país persa.
A partir d’allà, tot són diferències: Els EUA reclamen el desmantellament de les tres centrals d’enriquiment a l’Iran (Fordow, Natanz i Isfahan), l’entrega dels 440 quilos d’urani enriquit al 60% i una moratòria a l’enriquiment de 20 anys.
L’Iran rebutja totes aquestes exigències. Segons el Wall Street Journal, Teheran acceptaria aturar el seu enriquiment per un termini de temps molt més curt, segons hauria dit suposadament la República Islàmica en la seva resposta a Washington. El text de resposta no ha sigut publicat.
Si els detalls publicats per la televisió estatal iraniana són certs –la premsa oficialista pot estar donant una visió exagerada i intransigent de la posició persa a propòsit–, llavors poc o gairebé res s’ha avançat aquest últim mes d’alto el foc i negociacions indirectes a través del Pakistan.
L’Iran s’ha mantingut en les seves posicions maximalistes inicials; Els EUA, amb el seu bloqueig d’Ormuz, tampoc ha donat el seu braç a tòrcer, tot i que en l’última setmana Trump hagi demostrat que és de moment reticent a tornar als combats, sobretot abans del seu viatge a laXina. «Si el publicat és veritat, això suggereix que els iranians estan cada vegada més còmodes en la seva posició. Creuen que Trump vol acabar amb la guerra, i estan intentant posar un preu tan alt com puguin», ha dit aquest dilluns Gregory Brew, analista especialitzat a l’Iran.
«Per desgràcia, els EUA mantenen la seva posició parcial i injusta. La nostra proposta és responsable», ha dit Baqaeí.
