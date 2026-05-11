Sánchez apel·la als que voten el PSOE "quan arriben les generals"
Victoria Flores
Després de més de 24 hores de silenci i davant més d’un miler de persones, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va defensar ahir la tasca de les forces i cossos de seguretat de l’estat, que "es juguen fins a la vida per garantir la seguretat i el benestar de la gent". Així, el dirigent socialista va mostrar el seu suport al cos després de la mort de dos guàrdies civils a Huelva que ha impactat de ple en la campanya.
L’acte, que s’hauria d’haver celebrat dissabte, va començar amb un minut de silenci en record del Germán i Jerónimo, en el funeral dels quals no hi va haver representants del Govern, tot i que sí que hi va ser la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, i el delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández. La presència de Sánchez a la costa de Cadis, on el narco va segar dues vides el 2024, era una de les més esperades.
María Jesús Montero, que sí que va ser al funeral dels agents, també va voler dedicar-los unes paraules i va recordar que "ha sigut el Govern de Pedro Sánchez el que ha fet que avui a Andalusia hi hagi 3.500 efectius més que en l’època del PP, en què van retallar 1.500 guàrdies civils i policies".
La candidata socialista també va fer un al·legat en defensa del públic i va recordar al president de la Junta, que dissabte tenia un acte amb l’alcaldessa de Marbella, Ángeles Muñoz, que aquesta "no ha explicat els seus 12 milions de patrimoni, sabent que el seu marit i el seu fillastre estaven implicats en el negoci de la droga". Sánchez va insistir en la importància de la mobilització del vot socialista. "Hi ha gent que quan arriben les generals ens voten", va apuntar, i va recordar que es necessiten "governs que siguin aliats institucionals de les polítiques que la majoria de la gent recolza del Govern d’Espanya". Per a això, va remarcar que és necessari que "tots els vots progressistes vagin al partit i a la candidata que pot governar". El president també va recordar que el seu Executiu ha fet caure "l’últim mur que queda dins de la Unió Europea", amb referència a la frontera amb Gibraltar.
