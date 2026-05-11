El Suprem dels EUA obre la porta a redibuixar els districtes electorals
La decisió judicial deixa desprotegides les minories afroamericana i llatina
Republicans i demòcrates pugnen per blindar els escons
Irene Benedicto
Una decisió del Tribunal Suprem dels EUA sobre la llei de dret al vot deixa més desprotegides les minories, en particular les comunitats afroamericanes i llatines. També obre la porta a una nova carrera per redibuixar els districtes electorals, les circumscripcions de les quals surt cada congressista de la Cambra de Representants. Moure aquests límits pot decidir qui guanya un escó abans fins i tot de votar.
En un clima d’alta polarització, els republicans han sigut els primers a intensificar aquesta pràctica, coneguda com a gerrymandering, (paraula per a la qual la traducció més fiable seria manipulació de districtes electorals).
Però els demòcrates preparen ja la seva resposta als estats que controlen. Mentre es debiliten proteccions legals que es remunten al 1965, resultat de dècades de lluita pels drets civils, els EUA queden més exposats al poder de les majories estatals per decidir quant pesa el vot de les minories.
El cas neix a Louisiana, un estat del sud amb sis escons a la Cambra de Representants. La comunitat afroamericana representa prop d’un terç de la seva població i, fins ara, comptava amb dos districtes on podia influir en l’elecció dels seus representants. La majoria conservadora del Suprem va considerar que aquest disseny donava un pes excessiu a la raça i ho va descriure, en el text de la sentència, com una "manipulació racial inconstitucional".
Protecció històrica
La decisió debilita una protecció legal històrica. La llei de dret al vot, que va ser aprovada l’any 1965, va néixer per combatre les barreres que durant dècades van impedir als afroamericans votar en igualtat de condicions.
Des d’aleshores, va servir també per frenar mapes que reduïen la força política de les minories. Ara serà més difícil impugnar un redisseny: no n’hi haurà prou a demostrar que una comunitat perd representació efectiva. Caldrà provar una intenció racial discriminatòria, una tasca àrdua perquè la discriminació electoral rares vegades es presenta com a tal.
La conseqüència és directa. Un estat podrà refer districtes tot i que el resultat sigui debilitar el vot afroamericà o llatí, sempre que aconsegueixi defensar que es tracta d’una decisió que, si bé té motivació política (per exemple, protegir la veu de la majoria evangelista blanca) i tot i que com a conseqüència soscavi la representativitat de comunitats marginades, aquest no era un objectiu maliciós intencionat, sinó que es tracta d’un mer dany col·lateral.
Què és el ‘gerrymandering’
La protecció de les minories queda així més subjecta al partit que controli cada estat, i això beneficia els conservadors, que obtenen més vots en més nombre d’estats, tot i que això sigui en els menys poblats. En aquest sentit, per la pràctica del gerrymandering, un mapa pot arribar-se a redibuixar per tal de concentrar els electors rivals en uns quants districtes, perquè guanyin allà per molt marge i perdin influència en la resta. O els pot repartir entre diversos territoris, de manera que no siguin majoria en cap. Els experts anomenen aquestes tàctiques "empaquetar" i "fragmentar".
D’aquesta manera, un partit pot aconseguir més escons tot i que no tingui més vots en el conjunt del país, una paradoxa que s’ha donat en les tres últimes eleccions presidencials.
En una Cambra que es troba dividida per marges estrets, diversos districtes redissenyats poden inclinar la balança abans que comenci la campanya. La sentència no obliga tots els estats a actuar, però canvia l’incentiu: qui tingui el poder de redibuixar el mapa tindrà més raons per fer-ho abans que ho faci el seu rival.
El calendari limita l’abast immediat. En diversos estats, les primàries de les eleccions de mig mandat ja s’han celebrat o són massa a prop com per modificar els districtes sense provocar litigis i confusió. En d’altres encara hi ha marge. Louisiana ha mogut les dates per adaptar-se al nou escenari, i Carolina del Sud o Tennessee figuren entre els territoris on els republicans podrien buscar escons addicionals abans del novembre.
Un grapat de districtes favorables al sud donaria als republicans un avantatge addicional en la lluita per la Cambra. A més, el dany no es mesura només en escons.
Els districtes de majoria negra existeixen per una llarga història d’exclusió política. Les magistrades progressistes del Suprem que van discrepar amb el seu vot de la decisió de la cort van advertir que la sentència podia deixar als estats llibertat per reduir la representació de les minories "sense conseqüència legal".
Els demòcrata han canviat d’estratègia. Durant molts anys, el partit va defensar les comissions independents perquè els diferents districtes electorals fossin coherents amb el cens i no amb els interessos partidistes.
L’últim any, no obstant, han sorgit veus que demanen compensar l’avanç republicà amb la mateixa arma. El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha sigut un defensor d’aquest gir. També ho han sigut l’estat de Nova York, Illinois, Colorado i Maryland per impedir que el rival converteixi les seves majories estatals en un avantatge en àmbit nacional.
Però el marge demòcrata és limitat. Així doncs, en diversos estats progressistes hi ha traves legals o comissions independents, i portar el redisseny a l’extrem obligaria a traçar districtes artificials. El partit s’arrisca així a combatre el gerrymandering amb la mateixa eina que denuncia, la qual cosa pot tenir un cost polític per haver acabat fent justament el que fa dècades que critica.
A llarg termini, el risc és una Cambra amb menys districtes competitius i més resultats decidits abans de votar. Si els dos partits porten el gerrymandering al límit, l’equilibri de poder dependrà cada vegada menys dels canvis d’opinió de l’electorat i més del disseny dels mapes. La nova sentència del Suprem no crea el problema, però el deixa amb menys frens. En les pròximes eleccions, la disputa no serà només per guanyar vots, sinó per decidir quins vots pesen més.
