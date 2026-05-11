Decisiu pas per les urnes
Test al poder de Trump en el Partit Republicà
Les primàries per a les eleccions de mig mandat a Indiana i Ohio demostren que el president encara pot castigar la dissidència i premiar la lleialtat. A Geòrgia el mandatari mira de desfer-se del governador que es va negar a ajudar-lo a "trobar" vots en el recompte del 2020.
«M’ataquen per mantenir a ratlla altres republicans», diu el congressista conservador Massie
La majoria dels qui van votar a favor d’un judici polític al líder s’han retirat
El líder republicà represalia els qui no s’han adaptat als seus plans o no considera lleials
Irene Benedicto
Donald Trump ha superat aquesta setmana un primer pols per modelar el Partit Republicà a la seva mida. Durant gairebé una dècada, el seu suport ha sigut una de les armes més eficaces en les primàries conservadores, però ara, ja de tornada a la Casa Blanca, el combina amb represàlies contra els qui no s’han adaptat a la seva línia, han bloquejat els seus plans o no li semblen prou lleials.
La prova va arribar a Indiana i Ohio, en votacions que decidien quins candidats republicans competiran en les eleccions de mig mandat, del novembre. Els primers resultats evidencien que el comandament de Trump sobre el partit continua sent fort, tot i que no resol tots els riscos republicans amb vista al novembre.
El president volia demostrar que la seva influència continuava intacta entre els votants republicans. A Indiana, ho va aconseguir. Cinc dels aspirants recolzats per Trump van guanyar les primàries contra senadors estatals republicans que havien rebutjat el seu pla de redissenyar el mapa electoral. El missatge intern és difícil d’ignorar: apartar-se de Trump pot costar el lloc. També el modus operandi queda clar. Els grups aliats amb el president van injectar més de 8,3 milions de dòlars en publicitat, una xifra extraordinària per a unes primàries estatals que normalment són de perfil baix.
Ohio va il·lustrar l’altra cara d’aquesta operació. Vivek Ramaswamy, empresari tecnològic multimilionari, exaspirant presidencial republicà el 2024 i aliat de Trump fins al punt d’haver sigut elegit al costat d’Elon Musk per impulsar el Departament d’Eficiència Governamental (DOGE), va guanyar amb claredat les primàries republicanes per a governador. El seu ascens mostra que el president no solament castiga. També premia i promociona perfils rics, mediàtics i obedients.
La dinàmica es repeteix en altres carreres encara obertes, com a Geòrgia, on Trump intenta desfer-se del governador que es va negar a ajudar-lo a "trobar" vots quan el recompte de paperetes del 2020 va estar ajustat durant dies –i que va donar com a resultat la victòria de Joe Biden i l’assalt al Capitoli–. Indiana va concentrar el primer xoc perquè diversos legisladors republicans estatals van frenar un redisseny extraordinari del mapa electoral.
Modificar els districtes
Aquesta maniobra, traduïble com a "redistritació" (gerrymandering, en anglès), consisteix a modificar els límits dels districtes per afavorir les possibilitats que guanyi el partit governant, en aquest cas el Republicà.
La derrota d’aquell pla va ser un senyal poc habitual de resistència en un estat conservador. Trump va respondre assenyalant els dissidents i recolzant els seus rivals en les primàries. Aquesta setmana, aquesta amenaça es va concretar a les urnes: cinc aspirants recolzats pel president van guanyar davant senadors estatals republicans que havien bloquejat el seu pla.
El resultat converteix unes primàries estatals en un avís nacional. Trump no solament conserva influència sobre la base republicana. També la pot fer servir per mirar de disciplinar càrrecs del partit que es resisteixin a les seves ordres, fins i tot en disputes locals i normalment allunyades del focus nacional.
El cas d’Indiana encaixa en una estratègia més àmplia. A Kentucky la campanya contra el congressista conservador Thomas Massie mostra que per a Trump la lleialtat és un concepte binari: o es vota sempre com ell espera o es passa a la categoria de traïdor. Massie ha recolzat Trump en la majoria de votacions, però se n’ha apartat en assumptes clau, com la despesa pública o la vigilància en política exterior. Al març Trump el va anomenar "perdedor".
Avís
Massie afirma que l’ofensiva busca enviar un avís a la resta: "Una gran raó per la qual m’ataquen és per mantenir a ratlla els altres republicans del Congrés". Aquest és el sentit polític d’aquestes primàries: funcionen com un mecanisme de disciplina interna. No es tracta d’elegir candidats, sinó de recordar als càrrecs republicans que desafiar Donald Trump pot tenir conseqüències.
El precedent afavoreix el president. El 2022 la majoria dels republicans de la Cambra de Representants que van votar a favor del seu judici polític van acabar retirant-se o perdent les primàries. Aquella purga va consolidar la idea que desafiar-lo tenia un cost. Ara, amb Trump de nou a la Casa Blanca, la lògica encara és més directa: necessita un partit obedient per governar.
Però aquesta fortalesa interna també té un risc. Una cosa és mantenir cohesionada la base i una altra convertir cada discrepància en una traïció. Els aliats del president creuen que sense disciplina no hi ha victòries. Els seus crítics temen que el partit no gasti diners, energia i capital polític en guerres internes, quan s’hauria de preparar per conservar les majories al novembre.
Les primeres primàries del maig reforcen el missatge central. Trump encara pot premiar lleialtats i castigar dissidències dins del Partit Republicà. La pregunta és si amb aquesta capacitat n’hi haurà prou per poder guanyar eleccions generals, en què ja no voten només els fidels.
