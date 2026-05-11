Operatiu d’evacuació
El Govern preveu la sortida del creuer amb hantavirus de les Canàries aquest dilluns a les 19.00 hores «o fins i tot abans»
El titular de Política Territorial evita entrar al xoc amb l’oposició, tot i que assenyala que tots els presidents autonòmics van respondre als seus missatges «excepte la presidenta de la Comunitat de Madrid»
Iván Gil
El Govern espera que la sortida del creuer ‘MV Hondius’ de Tenerife es produeixi aquesta tarda, una vegada rematat l’operatiu d’evacuació dels passatgers a bord. Al llarg del matí d’aquest dilluns s’omplirà el dipòsit del vaixell perquè pugui continuar la seva ruta cap als Països Baixos. Segons ha explicat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la previsió és que el dispositiu acabi a les 19.00 hores, «o fins i tot abans».
El titular del departament de Política Territorial ha evitat entrar en el xoc polític amb l’oposició, si bé ha confirmat en una entrevista a RNE que va enviar entorn de les 09.00 hores (hora canària) un «text idèntic» als presidents autonòmics indicant l’hora a què volarien a la Península els 14 espanyols del vaixell on s’han registrat casos d’hantavirus. «Tots em van respondre al missatge, excepte la presidenta de la Comunitat de Madrid», va apuntar per afegir que així continua sent.
El seu missatge arriba després que Isabel Díaz Ayuso hagi negat que l’Executiu central no hi pogués contactar amb ella amb la crisi d’hantavirus com a teló de fons. A través del seu compte a la xarxa social X, Ayuso ha assegurat que Ángel Víctor Torres li ha enviat un missatge «suposadament per informar-me». «Però veig que era per a una altra cosa. És fals que no hagi contactat amb mi. El comodí ‘Ayuso’ no pot ocultar cada crisi que crea aquest govern», ha condemnat a les xarxes socials.
Torres s’ha proposat ajornar el debat polític fins a tancar aquest operatiu, que ha fonamentat en «criteris científics», així com de legalitat internacional i valors humanitaris després de la petició de l’OMS. Davant les crítiques, ha posat en valor la coordinació tècnica amb l’administració de les Canàries, i ha evitat respondre al seu president, Fernando Clavijo, per «culminar l’operació» i fer-ho «sense polèmica». «M’hauria agradat que no acabés amb un xoc institucional», va concloure.
Compareixença al Congrés
Després d’això, el Govern donarà explicacions en seu parlamentària i la mateixa ministra de Sanitat, Mónica García, ja ha demanat comparèixer a petició pròpia. Davant d’això, va reclamar a l’oposició «estar a l’altura» i va defensar que l’operatiu «reforça la imatge d’Espanya» a l’exterior.
Els 14 ciutadans espanyols de l’MV Hondius –13 passatgers i un membre de la tripulació– han arribat cap a les 16.30 hores d’aquest diumenge al madrileny Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla per fer la quarantena després de viatjar a bord del creuer afectat per hantavirus.
Entre els espanyols repatriats hi ha cinc persones de Catalunya, tres de Madrid, tres del Principat d’Astúries, així com una de Castella i Lleó, una altra de Galícia i una altra del País Valencià. L’hospital ha activat el protocol sanitari davant l’ingrés dels 14 espanyols que viatjaven a bord del creuer MV Hondius, després de la seva arribada aquest diumenge, cap a les 15 hores, a la base aèria de Torrejón de Ardoz.
