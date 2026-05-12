Compareixença judicial
Cole Allen es declara no culpable de l’atac al president republicà
El professor podria enfrontar-se a cadena perpètua si el tribunal l’acusa d’intent d’assassinat del líder nord-americà
Irene Benedicto
Cole Tomas Allen, l’home acusat d’intentar assassinar Donald Trump durant el sopar de l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca, es va declarar aquest dilluns no culpable de tots els càrrecs en un tribunal federal de Washington. L’acusació més greu, intent d’assassinat del president dels Estats Units, pot portar-li cadena perpètua.
Allen, professor de 31 anys, no va intervenir durant la vista. Va comparèixer emmanillat i amb grillons, vestit amb uniforme taronja, mentre la seva advocada d’ofici va parlar en nom seu: "Es declara no culpable dels quatre càrrecs tal com han sigut formulats". La pròxima audiència va quedar fixada per al 29 de juny.
Segons la Fiscalia, Allen va irrompre en un control de seguretat situat a prop de l’esdeveniment i va disparar contra un agent del Servei Secret dels Estats Units quan intentava travessar el lloc de vigilància –un únic obstacle, una cosa que li ha valgut moltes crítiques al protocol— que protegia Donald Trump, així com alts càrrecs de l’Administració, membres del Congrés i més de 2.500 periodistes que assistien a la gala anual al Washington Hilton.
.L’agent va rebre un impacte al pit, però portava armilla antibales. Va ser traslladat a un hospital i donat d’alta després. Allen no va resultar atrapat pels trets de l’agent, que va obrir foc diverses vegades durant l’enfrontament, segons la denúncia. A l’interior, Trump i altres responsables van ser evacuats amb rapidesa mentre alguns assistents es refugiaven sota les taules.
Allen va arribar a l’hotel el dia abans del sopar i es va registrar com a hoste. Els investigadors creuen que havia preparat l’atac contra Trump amb anterioritat.
