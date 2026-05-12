Judici a l’Audiència Nacional
El fiscal manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola
Confirma que decretarà el sobreseïment de les actuacions per a l’expresident
Ángeles Vázquez
El fiscal Anticorrupció Fernando Bermejo va elevar ahir a definitives les seves conclusions provisionals i va demanar al tribunal de l’Audiència Nacional que jutja, des del novembre passat, els fills de l’expresident Jordi Pujol i nou empresaris, que condemni el més gran d’ells, Jordi Pujol Ferrusola, a 29 anys de presó; la seva exdona, Mercè Gironès, a 17, i el seu germà Josep, a 14. Per a la resta dels germans Pujol Ferrusola, la seva petició és de vuit anys de presó per organització criminal i blanqueig de capitals.
L’única modificació que va fer el representant del ministeri públic respecte al seu escrit de qualificació provisional va ser per retirar definitivament l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley, una vegada que el president del tribunal, José Ricardo de Prada, va anunciar que es decretarà el sobreseïment lliure de les actuacions respecte a ell. Era la conseqüència lògica després d’exonerar-lo el 27 d’abril, al examinar-lo en persona i comprovar que no estava en condicions de respondre a les acusacions formulades en contra seu.
El sobreseïment obliga el fiscal Bermejo a modificar el seu escrit d’acusació en els punts en els quals fa referència a Jordi Pujol Soley. Una cosa similar passa, tot i que la seva responsabilitat fos molt menor, respecte a l’empresari Carles Vilarrubí, que va morir quan el judici començava a caminar. No obstant, el representant del ministeri públic manté intacte el seu relat dels fets, en el qual també argumenta que els altres nou empresaris han de ser condemnats a cinc anys de presó per haver pagat comissions il·legals a Pujol Ferrusola a través de factures emeses a les seves empreses per treballs ficticis.
"Xarxa de clientelisme"
Malgrat retirar l’acusació contra tots dos, després d’escoltar testimonis, pèrits i acusats, la fiscalia manté que, tot i que ja no l’acusi, l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley, aprofitant la seva posició política, "Va teixir una xarxa de clientelisme" i va crear un "entramat" en el qual la seva família i empresaris afins a Convergència es repartien els "sobresalents beneficis de concursos públics", i amassant així un patrimoni "aliè als seus ingressos legals que va haver d’ocultar a la Hisenda Pública espanyola i a la societat catalana".
"Amb la finalitat tant d’ocultar l’autèntic origen dels diners dipositats en els comptes bancaris d’Andorra, com de disfrutar-ne, una vegada enfosquit el seu origen", els acusats van actuar "de manera coordinada", mantenint aquest acord al llarg "de molts anys", esgrimeix el fiscal, que aquest dimarts defensarà les seves acusacions al seu informe de conclusions definitiu. Després d’ell ho farà l’Advocacia de l’Estat, que també ha elevat a definitives les seves conclusions provisionals per a la família Pujol.
Els Serveis Jurídics de l’Estat sol·liciten al tribunal que condemni el principal acusat a 25 anys de presó; la seva exdona, a 17 anys i mig, i al Josep, a 4 anys i mig. L’Advocacia mai ha acusat la resta dels fills de l’expresident català; per als nou empresaris acusats demana dos anys de presó per falsedat documental per les factures que van lliurar les empreses de Pujol Ferrusola i que considera falses. L’únic que ha convençut els advocats de l’Estat ha sigut l’exdirector de la televisió d’Andorra, Francesc Robert, per al qual ha retirat l’acusació, tot i que això no el deslliura del judici perquè la fiscalia manté la seva petició de cinc anys de presó per a ell, igual com per a la resta d’empresaris amb qui comparteix banqueta. Per la seva banda, les defenses també van elevar a definitives les seves conclusions provisionals, en les quals demanen l’absolució de tots els acusats.
Els empresaris acusats en el judici van justificar ahir la intermediació de Pujol Ferrusola en els negocis pels quals les seves societats els van facturar. "És impossible arribar al món sense els lobbies", va afirmar l’expresident i principal accionista de la constructora Isolux Corsán, Luis Delso, per argumentar per què va pagar al primogènit pels projectes que l’empresa va desenvolupar a Mèxic i Gabon. "Per al 100% dels contractes a l’estranger necessites lobbies; si no, és impossible", va reiterar. Segons la seva opinió, el fill gran de l’exmandatari català exercia una funció imprescindible per a l’èxit de la inversió.
