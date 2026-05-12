Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran obre la porta a la Xina com a país mediador davant la imminent visita de Trump a Pequín
L’ambaixador iranià a la capital xinesa assegura que Teheran està disposat a acceptar el pla de pau de quatre punts proposat pel país asiàtic
Adrià Rocha Cutiller
Davant la visita aquest dijous del president estatunidenc, Donald Trump, a Pequín, l’Iran ha obert la porta a la Xina com a possible nou mediador en la guerra a l’Orient Mitjà, després del més que probable fracàs negociador en les converses indirectes promogudes pel Pakistan.
Diumenge passat, l’Iran va respondre a l’última proposta de pau dels EUA, i la resposta, en paraules del mateix Trump, va ser "un tros d’escombraries". "De moment, l’alto el foc continua vigent, però és increïblement fràgil, diria jo. El més feble que ha estat", va dir Trump aquest dilluns.
Ara Teheran, segons el seu ambaixador a Pequín, ha acceptat una nova proposta xinesa, que suposadament consisteix en quatre punts. El contingut publicat, tanmateix, és vague i no aclareix gaire fins on arriba la proposició del gegant asiàtic. "El pla inclou l’adhesió al principi de la coexistència pacífica, el respecte per la sobirania nacional i el dret internacional i la coordinació entre el desenvolupament i la seguretat", va publicar aquest dilluns l’agència iraniana de notícies Mehr, que no va donar més detalls.
L’última resposta iraniana a Washington incloïa la demanda del país persa de controlar l’estret d’Ormuz a partir d’ara, a més de reparacions de guerra i l’aixecament de totes les sancions internacionals abans de començar les negociacions nuclears.
Tots aquests punts ja eren reclamats per l’Iran a l’inici de la guerra, i són inacceptables per a l’Administració Trump, que sobretot rebutja que l’Iran continuï enriquint urani i que mantingui sota el seu poder els seus 440 quilos d’urani altament enriquit. Aquest urani està purificat al 60%, a nivells molt pròxims al 90% necessari per a la bomba i molt superiors al 3% requerit per a l’energia nuclear d’ús civil.
Noves sancions
Lluny d’aixecar les sancions actuals contra l’Iran, els EUA van imposar aquest dilluns noves mesures contra individus o empreses que estiguin ajudant el país persa a vendre i transportar petroli i gas a la Xina. Pequín era el gran comprador —en gran part sense declarar— de la indústria petroliera iraniana abans de la guerra. Aquest flux, tanmateix, s’ha vist enormement reduït davant el bloqueig estatunidenc d’Ormuz, imposat fa tres setmanes. A causa d’aquest tancament, l’Iran ja no pot exportar els seus hidrocarburs, cosa que sí que va poder fer sense impediments durant les cinc setmanes de bombardejos i guerra activa.
Ara, amb la via mediadora pakistanesa en punt mort, Trump assegura que la tornada del conflicte és una probabilitat cada vegada més alta, tot i que no s’espera que retornin les hostilitats ni abans ni durant la visita oficial del multimilionari a la Xina. Trump serà a Pequín des de dimecres a la nit fins divendres al migdia.
"En cas que siguem atacats de nou, la nostra opció pot ser l’enriquiment al 90%. Ho examinarem al Parlament", ha dit aquest dimarts el portaveu del Comitè de Seguretat Nacional del Legislatiu iranià, Ebrahim Rezaeí. L’Iran, no obstant això, ha suspès completament el seu programa d’enriquiment i centrifugació d’urani pels danys patits sobretot en la guerra de 12 dies de juny del 2025, en què Israel i els EUA van destrossar enormement les tres grans centrals d’enriquiment perses: Fordow, Natanz i Isfahan.
