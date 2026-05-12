Un excap de l’Estat al banc dels acusats
La justícia ordena la captura de Morales per absentar-se del judici
L’expresident bolivià és processat per tràfic agreujat de persones
Abel Gilbert
Un tribunal del departament bolivià de Tarija va declarar ahir la rebel·lia de l’expresident Evo Morales per la seva decisió de no presentar-se a l’audiència inaugural del judici en contra seu per tràfic agreujat de persones i una presumpta relació amb una menor amb qui presumptament va tenir una filla durant el seu govern. El tribunal va ordenar la captura de qui va ser una figura predominant d’aquest país andí entre el 2006 i el 2019, quan va ser objecte d’un cop d’Estat. L’excap d’Estat mai va negar la seva relació amb l’adolescent.
Els advocats de Morales ja havien anticipat que no es presentaria davant el tribunal. "No hi pot assistir perquè no coneixem de què es tracta. No l’hi ha notificat, complint el procediment legal", va dir un dels seus advocats, Wilfredo Chávez. Al seu criteri, el procés obeeix a "una persecució política que sorgeix en un moment en què hi ha condicions deplorables al país, sobretot a nivell econòmic, i conflictes als carrers". Per Chávez, no queden dubtes que amb aquest cas es tracta de "desviar l’atenció" enmig de les protestes sindicals que han paralitzat bona part del país. L’"Evo", com l’anomenen els seus seguidors, es troba al Trópico de Cochabamba, la zona cocalera des d’on es va iniciar en la lluita sindical i política.
Un altre dels lletrats de Morales, Nelson Cox, va considerar dies enrere que la negativa del seu client a presentar-se obeeix al fet que el tribunal "lamentablement no està respectant estàndards internacionals". La causa es va iniciar el setembre del 2024, i, des d’aleshores, Morales va dir que es tractava d’un intent de "persecució" portat a terme amb l’anuència del llavors cap d’Estat i el seu exministre d’Economia, Luis Arce. Aquesta política continua sota l’actual presidència de Rodrigo Paz.
Contra el que s’ha dit pels advocats, el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, assegura que els investigadors van aconseguir recollir més de 170 proves en contra de l’exmandatari.
Bloquejos de carreteres
En aquest context es realitzen al mateix temps més de 30 bloquejos de carreteres en set departaments bolivians. Les protestes es van desencadenar a causa de l’eliminació dels subsidis als combustibles. Els talls de ruta són duts a terme per sectors socials i sindicats.
L’administració de Pau ha cridat al diàleg per "pacificar el país" i per no continuar afectant una economia colpejada per l’augment de preus del petroli, segons les paraules del ministre de Govern, Marco Antonio Oviedo. El Govern ha habilitat un pont aeri per evacuar els ciutadans peruans encallats en territori bolivià a causa dels piquets.
