Investigació
El jutge del cas Montoro recolza la investigació dels Mossos
Tono Calleja Flórez
El jutge que investiga el cas Montoro a Tarragona, Rubén Rus Vela, ha recordat a l’exministre d’Hisenda del Partit Popular imputat que els Mossos d’Esquadra tenen llibertat per portar a terme les diligències que considerin oportunes: "El fet que un assumpte es trobi judicialitzat no impedeix que es continuï exercint una tasca policial encaminada a l’esbrinament del delicte, les seves circumstàncies i els seus responsables, per la qual cosa, des d’aquest punt de vista, els cossos policials gaudeixen d’autonomia quan les actuacions a practicar durant la instrucció, diligències complementàries a les quals s’ordenin des del Jutjat", destaca l’instructor en una providència de 6 de maig, a la qual ha tingut accés aquest diari.
En el cas Montoro s’investiga si diverses empreses gasístiques van contractar Equipo Económico pels seus suposats vincles amb el llavors titular d’Hisenda, que va crear la firma el 2008 –però de la qual assegura haver-se desvinculat el 2011– per aconseguir que el Govern de Mariano Rajoy fes dues modificacions legals en alguns impostos.
Les testificals
D’aquesta manera, el magistrat respon a Montoro, que havia sol·licitat que l’informés del contingut de "les testificals" que duen a terme els Mossos d’Esquadra. En concret, pretenia saber si "aquestes diligències es practiquen per ordre del jutjat", el resultat d’aquestes i el "motiu pel qual no s’ha permès la intervenció de les parts personades". En aquest sentit, l’instructor comunica que aquestes testificals "són diligències policials d’investigació la iniciativa de les quals correspon als Mossos d’Esquadra, sense que hagin sigut acordades ni promogudes des del jutjat, per la qual cosa, evidentment no hi ha resolució judicial".
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament