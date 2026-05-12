Eleccions a Andalusia
Moreno lluita pel vot de la dreta i afronta una ofensiva de l’esquerra
L’aspirant a la reelecció intenta frenar Vox sense buscar la confrontació oberta
La resta de candidats entren al xoc pels serveis públics
El president andalús acusa Montero de ser «la millor candidata per a Catalunya»
Javi Alonso
El segon i últim debat electoral a Canal Sur va fixar les posicions de tots els candidats de cara a la recta final de la campanya del 17M. Amb unes enquestes estables des de fa mesos, només sembla estar en joc si Juanma Moreno aconsegueix mobilitzar o no el vot d’última hora que li permeti la majoria absoluta i fins on poden avançar en les seves posicions la resta de partits per reforçar el seu pes en el Parlament que es constitueixi al juny.
El candidat del PP, després d’una primera trobada a RTVE amb un perfil inusualment baix i esquivant Vox, va canviar d’estratègia i va mirar de corregir posició a la recerca d’aquests últims vots indecisos de dreta. Va entrar a disputar en espais que poden ser decisius com el debat per l’última mort de guàrdies civils a Huelva, l’accident d’Adamuz o la reivindicació d’un canvi en la política agrària comuna (PAC), però sense arribar a buscar una confrontació oberta que li pugui dificultar el seu discurs si després del 17M necessita el partit de Santiago Abascal. "No m’esperava de vostès que no suspenguessin la campanya per la mort de dos guàrdies civils", va advertir el president andalús en l’arrencada. "S’equivoca vostè d’enemic", li va respondre Gavira.
Després, no hi va haver confrontació directa entre el PP i Vox. La disputa pel vot de dreta es lliura més en el nivell de crítiques a l’Executiu de Pedro Sánchez. El president de la Junta va eludir qualsevol to moderat per demanar responsabilitats per Adamuz, per denunciar els "greuges" amb Catalunya, per culpar l’Executiu de la falta de recursos en la lluita contra el narcotràfic o per retreure les decisions en l’àmbit sanitari o de l’habitatge durant els governs socialistes en la Junta d’Andalusia.
Moreno també va venir preparat per enfrontar-se a l’ofensiva de l’esquerra. Va entrar al xoc pels errors en els cribratges i la crisi sanitària quan l’hi van requerir un a un tots els grups de l’esquerra. Si en el primer debat va guardar silenci sobre les víctimes, en aquesta ocasió va intentar explicar-se i va demanar perdó per les conseqüències d’un "error de comunicació". Però aleshores l’esquerra va endurir el to, va demanar "responsabilitats" i va retreure els problemes de gestió de la dependència, l’educació i l’habitatge. "Són tots contra un. Tots contra mi. És la coordinació de tots per fer caure el Govern, però no ho facin mentint", es va defensar Moreno.
L’esquerra, per la seva banda, va endurir la seva ofensiva. La candidata socialista, María Jesús Montero, va buscar un cara a cara amb Moreno especialment en l’àmbit dels serveis públics fins a arribar a treure del seu paper institucional el president andalús. "Vostè menteix més que parla. El meu pare va morir de càncer de còlon per un error en la gestió sanitària, però no li dic assassina perquè no soc com vostè", va arribar a dir-li el president andalús, que també va acusar l’exvicepresidenta de ser la "millor candidata per a Catalunya".
Model de finançament
L’exvicepresidenta va voler posar en evidència en diferents moments "la falta de model" de Moreno en temes com la sanitat i l’habitatge. "¿Quina és la seva alternativa?", li va requerir diverses vegades, especialment en l’àmbit del model de finançament. "Vostè no fa res –va indicar Moreno–. Confronta amb el Govern d’Espanya i després no fa res". L’exministra d’Hisenda va defensar els seus plans amb xifres i li va retreure que ho hagi rebutjat: "Està negant el pa i la sal als andalusos".
Però l’esquerra entaulava dues batalles en aquest debat. La primera era mobilitzar, cada un des del seu pla, l’electorat. La segona era aconseguir evitar fugues d’uns als altres. I allí van adquirir un protagonisme especial les dues formacions a l’esquerra del PSOE. Per Andalusia i Endavant Andalusia van arremetre de manera coordinada contra Moreno en la gestió dels serveis públics, però després van fixar les seves distàncies. El candidat de Per Andalusia, Antonio Maíllo, va trencar les dinàmiques de l’anterior debat i de la campanya amb intervencions precises: "A Susana Díaz la van fer fora per la sanitat. I a vostè també", li va etzibar Moreno en un missatge que va estar també dirigit a l’electorat socialista. I José Ignacio García, d’Endavant Andalusia, va requerir a Moreno explicacions sobre els cribratges del càncer de mama.
Vox, per la seva banda, es va mantenir en la seva línia amb un discurs inconnex i que únicament pretenia reforçar el seu missatge davant els convençuts que li poden permetre tenir la clau del govern. Va demanar "alto o plom" per acabar amb el narcotràfic "en una tarda", va arremetre contra la "banda" del PSOE, va denunciar augments de "violacions" i "el fanatisme climàtic". Afirmacions una rere l’altra sense cap base en les dades.
Moreno va començar i va tancar el debat amb un clar distanciament a aquest to de la dreta de Vox. "Hem de decidir si volem govern o desgovern, futur o passat, concòrdia o discòrdia", va concloure.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament