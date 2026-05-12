Govern ultra a l’Argentina
Una protesta universitària desafia Milei als carrers en el seu moment de més debilitat política
La quarta mobilització de docents i estudiants coincideix amb una sostinguda caiguda de la imatge del president, només recolzat per menys del 37%
Abel Gilbert
El carrer es presenta una altra vegada com un desafiament per al president argentí Javier Milei. La quarta Marxa Federal Universitària es farà a la ciutat de Buenos Aires davant el Congrés i a les principals províncies argentines, una altra vegada per reclamar el finançament de les cases d’alts estudis i la recomposició salarial dels docents, que, des de l’assumpció de l’ultradretà, el desembre del 2023, han perdut el 35% del seu poder adquisitiu. S’esperen mobilitzacions massives en un moment en què el Govern es troba pràcticament paralitzat per l’efecte de l’escàndol relacionat amb les revelacions judicials del cridaner patrimoni del cap de ministres, Manuel Adorni, acumulat des que va entrar en la funció pública. L’anomenat ‘ Adornigate’ impacta amb força en l’opinió pública. Una recent enquesta de la consultora Management & Fit dona compte que un 54,3% dels consultats rebutgen l’actual gestió. La imatge de Milei ha caigut al 37,2%, gairebé deu punts menys que al febrer.
El conflicte universitari va relegar a un segon pla la notícia sobre una auditoria en la dissolta Agència Nacional de Discapacitat (Andis) que administrava Diego Spagnuolo, l’exadvocat personal de Milei. La investigació va trobar sobrepreus de fins a 4000% en la compra d’ortopèdies, implants i cadires de rodes. Spagnuolo és investigat per la justícia a causa de les denúncies de suborns en la compra de medicaments. L’engranatge es ramificava fins a la secretaria general de la Presidència que maneja Karina Milei.
La protesta apunta al cor del programa d’ajustament conegut com la‘motosierra’. Les universitats reclamen a l’Executiu que apliqui la llei de finançament universitari, segons la qual el pressupost del sector i els salaris de professors i empleats han d’actualitzar-se d’acord amb la inflació que, en els últims 12 mesos, supera el 32%. Aquesta norma va ser sancionada pel Congrés i vetada pel president. Les dues Cambres del Congrés van rebutjar aquest veto per majoria àmplia. No obstant, Milei es nega a acatar el dictat per la legislatura fa 200 dies.
La mobilització és impulsada per la Universitat de Buenos Aires (UBA) i recolzada per rectors de les altres universitats nacionals, així com els sindicats docents i sectors vinculats a l’àmbit científic i tecnològic.«Això transcendeix l’econòmic. Es pretén destruir l’Estat argentí en la seva part fundacional, que és afectar l’educació i la ciència. És hipotecar el futur», va dir el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
Les universitats van denunciar que el pressupost actual que administren representa tot just el 40% del valor que tenien el gener del 2023. Aquesta poda afecta activitats acadèmiques, tasques d’investigació, programes d’extensió, beques estudiantils i infraestructura. «La universitat pública és un dret. És igualtat i és futur», assenyala la convocatòria.
Resposta del Govern
Les autoritats han oscil·lat entre la indiferència i el desafiament en la vigília. La ministra de Capital Humà, Sandra Pettovello, i el sotssecretari de Polítiques Universitàries, Alejandro Álvarez, van qualificar la manifestació de «completament política». D’acord amb Álvarez, el reclam ha deixat de ser sectorial des del moment que els rectors de les universitats es van fer una fotografia amb el governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que, en nom del peronisme, aspira a lluitar per la presidència en les eleccions del 2027.
«L’única llei que nosaltres complirem és la llei de Pressupost», va remarcar el funcionari, just quan es va informar que el Govern contempla noves retallades als diners que rep el sector educatiu. La ‘motosierra’ s’aplicarà en l’anomenat Fons de Compensació Salarial Docente, «Infraestructura escolar i equipament», «Políticas Socioeducativa», que afecta especialment les beques, el «Pla Nacional d’Alfabetització» i les obres que es realitzen a les cases d’alts estudis de tot el país.
La primera mobilització en defensa de l’educació pública va tenir lloc el 23 d’abril del 2024. Prop d’un milió d’argentins es van expressar a la ciutat de Buenos Aires i les províncies. «Molts van interpretar que aquesta multitud no només va sortir a manifestar la seva disconformitat per les retallades en Educació, sinó també per ratificar la idea de la universitat pública com aquell pont fantàstic que transforma el fill de qualsevol veí en un professional. El concepte està imbricat en la mateixa identitat nacional, en la idea d’ascens social», va assenyalar el diari ‘La Nación’.
Moviment obrer
Però no només els universitaris guanyaran l’espai públic. La Confederació General del Treball (CGT) va decidir afegir-se a la jornada. El moviment obrer té la seva pròpia disputa amb Milei, que ara per ara porta les de guanyar: la justícia acaba de ratificar la vigència d’una reforma laboral que per al sindicalisme suposa un retrocés de 70 anys a l’exercici dels drets dels assalariats. La CGT va cridar a mobilitzar-se «per l’educació, per la universitat pública i la ciència nacional». Defensar la ciència nacional «és protegir la feina, la producció i l’avenir de milions d’argentins i argentines». Un país sense educació pública, va aigualir, «és un país sense desenvolupament, sense sobirania i molt menys un futur».
