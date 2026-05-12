Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes
El Periódico i Predilect actualitzen cada dia les estimacions de vots i escons i el govern més probable després dels comicis
Jose Rico
El Periódico ofereix una nova entrega del mercat de prediccions Predilect per conèixer l’evolució de les estimacions de vots i escons i el govern més probable en les eleccions andaluses del pròxim 17 de maig. Fruit d’un projecte d’ investigació de la Vrije Universit Amsterdam en col·laboració amb Feldlabor GmbH, Predilect és l’únic mecanisme que permet seguir l’última hora de les expectatives electorals més enllà de les enquestes i fins a la mateixa jornada electoral, atesa la prohibició legal de publicar estudis d’opinió durant els cinc dies previs als comicis i fins que tanquin els col·legis electorals. Les dades s’actualitzaran cada 24 hores.
En les andaluses del 2022, el PP va obtenir una històrica majoria absoluta de 58 escons dels 109 que integren el Parlament autonòmic i el PSOE va encaixar el seu pitjor resultat en una comunitat que va governar durant 36 anys al quedar-se amb 30 diputats. Vox va créixer fins als 14 parlamentaris, tot i que no van poder influir en la governabilitat davant la majoria absoluta de Moreno. Quant a l’espai a l’esquerra del PSOE, Per Andalusia va aconseguir 5 representants i Endavant Andalusia es va quedar amb 2. El llindar de la majoria absoluta se situa en els 55 escons.
Com van les prediccions del 17-M? En aquesta segona entrega, que recull dades fins al dia d’ahir, primera jornada de la campanya, el PP recuperaria la majoria absoluta per la mínima a l’obtenir el 43,24% dels vots i 55 escons, una dècima menys i els mateixos escons que ahir. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, podria revalidar la investidura sense necessitat de buscar recolzaments, tot i que de manera molt ajustada. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, empitjoraria el resultat de fa quatre anys al quedar-se amb el 24,13% dels sufragis i 29 diputats, tres dècimes menys i els mateixos diputats que fa 24 hores.
Vox milloraria lleugerament el seu resultat del 2022 i aconseguiria el 14,8% de les paperetes i 16 parlamentaris, tres dècimes més i els mateixos parlamentaris que ahir. Aquests recolzaments no serien claus per a la investidura de Moreno a l’arribar a aquest la majoria absoluta. Per la seva banda, Per Andalusia aconseguiria el 8,35% dels vots 6 representants, els mateixos que ahir, i Endavant Andalusia obtindria el 5,69% dels sufragis i 3 escons, també igual que fa 24 hores.
Pel que fa al govern més probable, les prediccions situen com a escenari postelectoral més plausible una majoria absoluta del PP, amb un 68,99% d’opcions, un percentatge molt similar al d’ahir. Les possibilitats d’un govern del PP en solitari però en minoria es col·loquen en el 17,54 % (mig punt menys que fa 24 hores), mentre que la coalició entre el PP i Vox compta amb un 12,72% de probabilitats, mig punt més que ahir.
