Relacions entre socis
PSC i ERC deixen la petició de cessament de Trapero al marge dels pressupostos
Els dos partits ratifiquen que les converses són "sòlides" i confien a tancar un pacte just després de les eleccions a Andalusia per poder aprovar els comptes abans del 31 de juliol
ERC ha començat una campanya a les xarxes socials per defensar un acord «amb ambició nacional»
Quim Bertomeu
La negociació dels pressupostos de la Generalitat entre ERC i el Govern del PSC està cada vegada més encarrilada i no quedarà enterbolida per les polèmiques que en els últims dies acumula l’Executiu amb els Mossos d’Esquadra. Ahir el partit d’Oriol Junqueras va tornar a demanar la dimissió del director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, però va assegurar que, si no arriba, això no farà descarrilar els comptes. "La dimissió no és una condició per a ERC", va ratificar el portaveu d’Esquerra, Isaac Albert. Els socialistes envien els mateixos senyals: l’acord és a prop, tal com va explicar EL PERIÓDICO.
Des que dijous de la setmana passada es va saber que dos agents dels Mossos d’Esquadra es van infiltrar en una assemblea de professors, el dubte raonable era si això impactaria en la negociació i posaria en perill els comptes. Ahir, després de la reunió de la cúpula del partit, Albert va assegurar que l’actuació dels agents és un "despropòsit" pel qual Trapero hauria de ser "cessat", però va insistir que aquesta qüestió no farà naufragar la negociació dels comptes. "El nostre objectiu no és demanar una dimissió, és aprovar uns pressupostos", va afirmar.
Hospitals i escoles
Els republicans argumenten que la petició de dimissió de Trapero no pot "hipotecar" unes xifres que repercutiran en favor "del finançament dels hospitals i les escoles". "El país és millor amb pressupostos que sense", va concloure. La polèmica amb Trapero és la segona en pocs dies que sacseja el Govern i que té a veure amb la policia catalana: també hi va haver controvèrsia quan va transcendir la proposta d’enviar agents de paisà a centres educatius d’alta complexitat.
ERC no és l’únic partit del qual depèn el Govern perquè Catalunya tingui pressupostos aquest any. L’altre és els Comuns, que també demanen la dimissió de Trapero, tot i que tampoc ho consideren una condició sine qua non per pactar amb el Govern. Així doncs, Illa ara mateix pot comptar de tenir comptes sense veure’s obligat a cessar el responsable de la policia catalana.
La comissió bilateral
Més enllà de la carpeta Trapero, Albert va confirmar la notícia publicada ahir per EL PERIÓDICO: que les negociacions de pressupostos amb el Govern estan avançades i que la idea és, si res es torça, anunciar un pacte definitiu la setmana que ve, després de les eleccions d’Andalusia. El punt més destacat de la negociació és que el Govern i ERC han acordat que es convoqui una comissió bilateral Estat-Generalitat per ratificar els principals acords polítics dels pressupostos.
Segons ha pogut saber aquest diari de fonts coneixedores de la negociació, les xifres aniran acompanyades de tres pactes polítics: la societat mercantil per assegurar les inversions de l’Estat a Catalunya en infraestructures; la línia de tren orbital per connectar l’arc metropolità sense haver de passar per Barcelona i, finalment, el traspàs a la Generalitat de la gestió d’una competència de l’Estat.
ERC va centrar la seva compareixença d’ahir a defensar la importància de l’orbital, la línia que pretén unir les principals ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Albert va defensar que no és només una infraestructura ferroviària, sinó l’aposta per un "nou model de país". "Passarem de la Catalunya radial a una Catalunya connectada", va remarcar.
Que els republicans estan més a prop de donar llum verda als comptes ho demostra un altre detall: han començat una campanya a les xarxes socials per defensar el pacte. A Instagram exposen que ERC farà possible que Catalunya tingui "pressupostos amb ambició nacional". No és freqüent veure un acord pressupostari a Catalunya entre Esquerra i els socialistes. L'últim és del 2023; l'anterior data de l'any 2010.
Negociació avançada
Des de l’altra part negociadora, el PSC, van confirmar que les converses amb ERC "són sòlides". La portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, va insistir que l’objectiu continua sent tenir els comptes aprovats de forma definitiva abans del 31 de juliol, quan el Parlament tanca per vacances. "Està molt avançat i progressa de forma adequada", va concloure. A més, va confirmar que el seu partit no posarà problemes a la celebració d’una bilateral. Això és important, ja que aquesta comissió només es pot celebrar si hi ha sintonia entre el Govern d’Espanya i el de la Generalitat.
Des del PSC celebren que els republicans no vulguin vincular els pressupostos a la dimissió de Trapero: "És important separar temes". Fins ara, tot són senyals que Catalunya està més a prop de tenir nous comptes, els primers que s’aconsegueixen aprovar des del 2023. Si es confirma, Illa obtindrà el bitllet per intentar esgotar la legislatura fins al 2028.
