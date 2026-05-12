El Suprem rebutja excarcerar Koldo al persistir el risc de fuga
L’alt tribunal preveu una deliberació complexa i l’Audiència Nacional ajorna l’interrogatori al comissionista Aldama
Cristina Gallardo
La sala del Tribunal Suprem que ha jutjat l’exministre José Luis Ábalos i el que va ser el seu assessor a Transports Koldo García va rebutjar ahir posar en llibertat aquest últim com va sol·licitar la seva advocada defensora, Leticia de la Hoz, en l’última sessió del judici per presumpta organització criminal. Considera que no s’ha produït una modificació de les circumstàncies que van aconsellar la seva entrada de manera preventiva al centre penitenciari de Soto del Real (Madrid), entre les quals el risc de fuga. "S’ha de valorar a aquest efecte que, conclòs el judici oral, estem en els inicis d’una deliberació, complexa, que exigeix un examen detallat de la causa", afegeix el Suprem. D’altra banda, l’Audiència Nacional va ajornar fins al 21 de maig la compareixença del comissionista Víctor de Aldama en el marc de la part de la instrucció del cas Koldo que encara es manté oberta en aquest òrgan pels contractes de mascaretes adjudicats a les Balears.
Es manté en tot cas la citació per a dijous del mateix Koldo, si bé la seva defensa va sol·licitar que quedi sense efecte i la causa sigui arxivada per a l’exassessor ministerial en compliment del principi non bis in idem , no ser jutjat dues vegades pel mateix assumpte.
Informe sobre les Balears
La Fiscalia Anticorrupció havia demanat la declaració d’Aldama i de Koldo després de rebre un informe de la Unió Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre les Balears que aprofundeix en relacions entre els membres de la presumpta organització criminal. Aquest informe apunta que els contractes de material sanitari, emmarcats en la pandèmia de la covid, "constituiran part de la raó de ser de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que Víctor de Aldama venia pagant a Koldo", una relació que permetia a l’empresari "tenir accés" a l’exministre.
L’informe revela així mateix l’existència de nous missatges entre l’avui presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, quan era presidenta de les Balears i Koldo en relació amb l’adquisició de material sanitari per fer tests en els controls aeroportuaris. Per exemple, el 15 de juny del 2020, Armengol li va enviar un missatge per demanar-li ajuda per contactar amb Ábalos: "Necessito parlar amb el ministre [...] Em pots ajudar?", i Koldo li contesta demanant-li que li truqui.
