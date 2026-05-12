Trump considera "seriosament" que Veneçuela sigui l’Estat 51 dels EUA
El líder de la Casa Blanca diu que els veneçolans «l’estimen» després d’«alliberar-los» de Maduro
Delcy Rodríguez defensa la sobirania sobre la Guaiana
Abel Gilbert
¿Quanta veritat hi pot haver en les bromes públiques de Donald Trump? El multimilionari republicà va dir ahir que està "considerant seriosament" convertir Veneçuela en l’Estat número 51 dels Estats Units. "Veneçuela estima Trump", va dir sobre si mateix al periodista de Fox News John Roberts. El president nord-americà també va elogiar els termes de les relacions econòmiques sorgides del segrest de Nicolás Maduro, el 3 de gener d’aquest any. No és la primera vegada que Trump fa aquest comentari. Al març, després de la victòria de la selecció veneçolana de beisbol sobre Itàlia en el clàssic del Mundial de beisbol, el magnat va escriure a Truth Social: "¡Últimament a Veneçuela hi passen coses molt bones! Em pregunto com és que hi ha aquesta màgia. ¿Estat 51?".
L’exageració i els fets que no poden ser constatats són part de l’arsenal retòric de Trump. Més enllà que no se’l solen prendre al peu de la lletra, les declaracions no van passar inadvertides. "La idea d’annexió o estatalitat, tot i que presentada en to jocós o provocador, s’emmarca en un moment de fort involucrament dels Estats Units en Veneçuela", va publicar el portal Efecto Cocuyo.
Els Estats Units exerceixen des del desplaçament de Maduro del palau de Miraflores un paper determinant a Veneçuela. És el principal suport de la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, per a desconcert de l’oposició. Més enllà del comentari, propi de Trump, no hi ha hagut cap proposta a Veneçuela que sintonitzi amb les suposades aspiracions de Trump. D’altra banda, la incorporació d’un nou Estat no pot ser un desig personal sinó que ha d’aprovar-lo el Congrés dels Estats Units i complir múltiples requisits legals i internacionals.
Rodríguez, a la Haia
El que crida l’atenció de les paraules de Trump és que coincideixen amb la presència a la Haia de Rodríguez. La mandatària provisional va comparèixer davant el Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) per defensar l’Acord de Ginebra i la titularitat de Caracas sobre la Guaiana Essequiba: 160.000 quilòmetres quadrats rics en petroli, fusta i minerals que representen gairebé dos terços del territori del país veí. Des de la capital neerlandesa, la líder chavista va reclamar de la Guaiana tornar al "diàleg directe" en lloc de persistir en una demanda davant la Haia que ha derivat, diu, en un "absurd jurídic".
"Cap sentència d’aquest tribunal brindarà una solució definitiva a la controvèrsia territorial que sigui acceptable per a les dues parts", va afirmar, en espanyol. Rodríguez va fer una encesa defensa de la sobirania veneçolana sobre aquest territori i va recordar la consulta popular del 3 de desembre del 2023 sobre la Guaiana Essequiba, favorable a les aspiracions del Govern que llavors liderava Maduro.
La Guaiana va recórrer al CIJ el 2018 per fer valer laude subscrit el 1899, que va establir les fronteres amb Essequiba com a part del seu territori. Veneçuela afirma que s’ha de respectar l’acord subscrit a Ginebra el 1962, quatre anys abans que la Guyana accedís a la independència.
