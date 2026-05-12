El conflicte del Pròxim Orient
La UE acorda sancions contra els colons israelians violents
La sortida d’Orbán del poder a Hongria permet aprovar una mesura que feia mesos que estava bloquejada pel veto de Budapest
Beatriz Ríos
Els ministres d’Exteriors de la Unió Europea van acordar ahir imposar sancions a colons israelians per la violència contra els palestins als territoris ocupats, per primera vegada des del 2024, després que Hongria aixequés el veto que el país mantenia sota el Govern de Viktor Orbán.
La cap de la diplomàcia de la UE, Kaja Kallas, va assenyalar que s’ha produït "un repunt de la violència" a Cisjordània. "La violència i l’extremisme tenen conseqüències", va dir Kallas durant una roda de premsa després de la reunió ministerial. Les sancions estaven bloquejades des del 2025 pel llavors primer ministre hongarès, Viktor Orbán. El canvi de govern a Budapest, on dissabte passat va prendre possessió Péter Magyar, ha posat fi al bloqueig.
Les noves sancions aprovades també afectaran "figures destacades de Hamàs", perquè la decisió resulti més acceptable per a alguns països, però no els ministres de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, i Finances, Bezalel Smotrich, a qui la UE acusa d’"incitar a la violència" contra els palestins. Per a aquesta decisió no hi havia unanimitat.
El comerç
Després del fracàs de la iniciativa liderada per Espanya i Irlanda de suspendre l’acord d’Associació amb Israel, la Comissió Europea va proposar suspendre alguns dels avantatges de què disfruten els productes israelians a l’entrar al mercat de la UE.
Aquella mesura, que només requeria el suport d’una majoria de països, tampoc va tirar endavant. França i Suècia han plantejat, a canvi, prohibir o limitar els intercanvis comercials amb els territoris palestins ocupats.
"És essencial que ens alineem amb el dret internacional", va dir la ministra d’Afers Exteriors d’Irlanda, Helen McEntee. "La credibilitat de la Unió Europea està en joc", va insistir el ministre espanyol José Manuel Albares.
McEntee es va mostrar optimista sobre les perspectives d’una futura decisió. "Per primera vegada crec que en bastant temps, molts estats membres han manifestat el desig de fer més, de respondre al creixent nivell de violència a Cisjordània, de respondre al comportament inacceptable d’Israel", va dir.
"Molts estats membres [de la UE] van demanar que s’impulsés aquesta iniciativa", va dir Kallas respecte a suspendre el comerç amb els territoris ocupats. "Continuarem col·laborant amb la Comissió en la presentació de propostes", va afegir Kallas, confirmant que optarà per mesures comercials, no sancions per evitar necessitar unanimitat.
