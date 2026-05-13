Abascal i Vox es juguen la revàlida a la comunitat on va començar tot
El partit ultra va aconseguir superar el 10% de l’electorat el 2018 a Andalusia i ara el seu president busca consolidar el seu creixement
Mariano Alonso Freire
Diumenge, 2 de desembre del 2018. Santiago Abascal, un jove de tot just 42 anys que fa un lustre va abandonar la formació de la seva vida, el Partit Popular (PP), per discrepàncies amb la gestió de Mariano Rajoy, afronta un dia que marcarà la resta de la seva vida i de la seva carrera política. Vox, la formació que ha impulsat junt amb un altre exdirigent popular, Alejo Vidal Quadras, primer president del partit i aviat en distanciat, torna a presentar-se a unes eleccions, com tantes vegades en l'últim lustre, però aquesta vegada amb possibilitats reals d'obtenir algun tipus de representació. Es tracta de les eleccions al Parlament d'Andalusia que la presidenta socialista de la Junta, Susana Díaz, ha decidit avançar, després d'una última legislatura governant amb el recolzament de Ciudadanos.Ciutadans.
El dia de reflexió, 24 hores abans, Abascal ho ha passat a la finca a Sevilla de Morante de la Puebla, una de les celebritats amb què ha consolidat una intensa amistat personal. El torero, la gran figura de la seva generació i tot just tres anys menor que el líder de l'extrema dreta, al qual sempre ha professat simpatia en públic, l'ajuda a relaxar-se en una jornada campera abans de la cita amb les urnes. L'endemà Abascal acudeix a primera hora a un col·legi electoral del centre de la capital sevillana al costat del candidat del seu partit, el jutge de família Francisco Serrano, conegut des de fa anys pel seu discurs contra la llei de violència de gènere i cèlebre per haver-lo canviat el règim de visites a un fill de pares separats en detriment de la seva mare. A l'expedició se suma el llavors sempre fidel escuder d'Abascal i aleshores secretari general de Vox, Javier Ortega Smith. Han passat vuit anys, però sembla una eternitat, ara que ni Serrano ni Ortega Smith, recentment expulsat de Vox, formen part del projecte del polític d'Amurrio (Àlaba).
Finalment, tot els surt millor de l'esperat. Molt millor. Vox es cola al Parlament de la regió més poblada d'Espanya amb dotze parlamentaris, gràcies a més de mig milió de vots, per sobre del 10% de l'electorat. I el que és encara més important: el seu concurs serà fonamental perquè el candidat del PP, un encara novell Juan Manuel Moreno, arribi a la Presidència de la Junta, en coalició amb Ciutadans, posant fi a una de les hegemonies més prolongades de la història política espanyola, la d'un PSOE que ha governat Andalusia des de la constitució de l'autonomia gairebé quaranta anys abans.
Una fita inaugural
Res s'entén a Vox sense aquesta fita inaugural, inclosa la seva irrupció tot just uns mesos després, en les eleccions generals de l'abril del 2019, les primeres convocades per Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats. Per això per a Abascal una campanya a Andalusia sempre té alguna cosa d'especial. En aquesta ocasió, a més, ell ha tingut el comandament més que mai. Fa quatre anys, en les autonòmiques del 2022, Macarena Olona li va doblegar un pols intern que llavors no va transcendir, però que seria clau a la fi per al distanciament entre tots dos, quan va recórrer a una política de fets consumats per autoproclamar-se candidata. Les coses no van sortir segons l'esperat després d'una campanya desastrosa.
ara, amb un dirigent consolidat al territori com el candidat Manuel Gavira, i amb una estela de creixement electoral confirmat en les últimes tres cites amb les urnes (Extremadura al desembre, Aragó al febrer i Castella i Lleó al març) Abascal aspira a continuar consolidat en la cita d'aquest diumenge, allà on va començar tot, la seva revàlida política. Tot això abans que el vigent cicle electoral culmini l'any que ve amb les municipals i autonòmiques del maig i amb les generals, se celebrin aquests comicis –Sánchez mitjançant– abans o després dels comicis locals.
