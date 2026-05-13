El barco rus amb peces atòmiques hauria pogut ser torpedinat al costat d’Espanya
L’Ursa Major aparentment transportava a Corea del Nord components per a un propulsor nuclear per a submarins
El Periódico
Un barco rus que es va enfonsar al costat de la costa de Múrcia (Espanya) el 2024 i que aparentment transportava components per a un propulsor nuclear per a submarins a Corea del Nord podria haver sigut atacat amb torpedes o mines, segons va assegurar ahir la cadena CNN citant fonts de la investigació espanyola. Les esmentades fonts apunten que l’estrep del vaixell de càrrega va poder ser atrapat per un torpede, mentre que altres experts consultats per la cadena asseguren que les explosions que va patir el barco van poder ser provocades per una mina lapa.
En qualsevol cas, aquestes conclusions apuntarien a una operació militar que buscava evitar la transferència de tecnologia nuclear clau a Pyongyang per part de Moscou. Segons mostra una resposta parlamentària recent del Govern espanyol, el 23 de desembre del 2024 Salvament Marítim va haver de rescatar la tripulació de l’Ursa Major, vaixell de càrrega de bandera russa, per una "explosió a la sala de màquines" que va acabar enfonsant el vaixell.
El capità del barco, davant la insistència de les autoritats espanyoles per aclarir què eren exactament dues "tapes de pou" reflectides en el manifest de càrrega, "finalment va confessar que es tractava dels components de dos reactors nuclears similars als utilitzats per submarins", segons l’escrit del Govern datat el 23 de febrer. Segons el marí, els components "no portaven combustible nuclear".
CNN cita al seu torn l’empresa russa titular del vaixell de càrrega, Oboronlogistics, que qualifica l’incident d’"atac terrorista selectiu" i afirma que "es va trobar un orifici de 50 per 50 centímetres al buc de l’embarcació, amb el metall danyat orientat cap a l’interior" i que la coberta de l’embarcació "estava sembrada de metralla", informa Efe.
L’Ursa Major va sortir de Sant Petersburg amb el seu manifest assegurant que el seu destí era Vladivostok, a l’Extrem Orient rus. No obstant, la font de la investigació espanyola va assegurar a CNN que el capità, de nom Igor Anisimov, va afirmar que el pla era desviar el vaixell al port nord-coreà de Rason per entregar els components.
Es creu que les "tapes de pou" podrien ser els anomenats escuts biològics que segellen el reactor nuclear d’un sistema de propulsió atòmic per a submarins, i que encara podrien emetre algun volum de radiació.
