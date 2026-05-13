Transport
Brussel·les proposa un bitllet únic per viatjar en tren per tota la UE
La Comissió Europea proposa reformar la legislació perquè plataformes i operadors donin la possibilitat de comprar bitllets diferents per a un trajecte transfronterer i que els drets dels viatgers estiguin garantits
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres una reforma de la legislació que aspira a fer possible la compra de bitllets de tren de diferents operadors per a un trajecte transfronterer, amb els drets dels passatgers garantits durant tot el viatge, facilitant així el transport per ferrocarril a tota la Unió Europea.
Comprar diversos bitllets d’avió, de companyies diferents, per arribar a destinació, és relativament fàcil. La mateixa operació, en tren, tanmateix, de vegades, és senzillament impossible. Això és el que vol canviar la Comissió, que ha proposat una reforma de les normes que permeti viatjar per tot el territori comunitari amb un sol bitllet.
"La llibertat de circulació és un dels majors assoliments d’Europa. Avui fem un pas més enllà, fent que viatjar pels 27 estats membres sigui més senzill, intel·ligent i còmode per als passatgers", ha dit el comissari de Transport, Apostolos Tzitzikostas, en un comunicat. "Els europeus podran, amb un sol clic, planificar, comparar i comprar viatges multimodals transfronterers", ha explicat.
A la pràctica, la normativa obligarà les companyies de tren a posar els seus bitllets a disposició de plataformes de venda online. A més, quan les companyies tinguin una quota de mercat superior al 50%, aquestes hauran de mostrar totes les opcions de la competència, i fins i tot vendre els seus bitllets si aquestes empreses ho sol·liciten.
Als ulls de la Comissió, "això contribuirà a garantir preus competitius en els bitllets de tren, beneficiant tots els viatgers". Al mateix temps, les plataformes de venda de bitllets online hauran de mostrar les seves ofertes "de manera neutral i transparent" i donar "un tracte just" a les empreses de transport.
Un bitllet, els mateixos drets
Un altre dels problemes fonamentals als quals s’enfronten els passatgers és que els seus drets estiguin garantits en cas de cancel·lació o retard quan viatgen amb bitllets de diferents companyies. La Comissió Europea també vol solucionar això.
El que planteja l’Executiu comunitari és que en comprar un bitllet de tren amb múltiples operadors en una sola transacció, s’emeti un bitllet únic. Brussel·les ha proposat que els viatgers que tinguin aquest bitllet gaudeixin de "la plena protecció dels seus drets" en cas de retard o cancel·lació quan perdin una connexió.
Amb les normes actuals, les companyies només estan obligades a oferir compensació pels seus propis bitllets o quan es venen de manera combinada. Amb les noves normes, els drets estaran garantits fins i tot quan cada trajecte sigui operat per una companyia diferent. Els passatgers hauran de tenir accés a assistència, un canvi de ruta, el reemborsament o fins i tot compensacions.
La responsabilitat de garantir aquests drets serà compartida. És a dir, si un passatger perd una connexió per una interrupció o un retard, serà la companyia responsable del mateix la que es faci càrrec del canvi, el reemborsament, de les necessitats d’allotjament o de compensació. Mentre que la companyia responsable de la connexió perduda haurà d’oferir alternatives al passatger perquè continuï el seu trajecte.
Política verda i ciutadana
Aquesta reforma aconseguiria alhora satisfer una petició d’una part important de la ciutadania i contribuir als objectius de transició ecològica de la UE, facilitant el transport per ferrocarril. Un recent Eurobaròmetre va apuntar que un 25% dels europeus va reconèixer haver tingut dificultats a l’hora de reservar bitllets que combinen diferents companyies de tren.
"La connectivitat ferroviària no és només una qüestió de transport, sinó també de cohesió i del mercat únic", ha dit el vicepresident de la Comissió per a la Cohesió, Raffaele Fitto. "En reduir la fragmentació i fer menys visibles les fronteres, enfortim el nostre mercat interior i garantim que viure en una regió fronterera o en una zona rural no suposi un desavantatge", ha insistit.
La mesura busca contribuir a fomentar l’ús del tren, en ple impuls de la UE de l’electrificació. Una estratègia l’objectiu principal de la qual és contribuir als objectius verds del bloc, un 25% de les emissions procedeixen del transport, que s’ha accelerat a conseqüència de la crisi energètica provocada per la guerra a l’Iran.
Això és en qualsevol cas només una proposta. Amb ella arrenca el procediment legislatiu habitual que passa per una negociació del text final entre el Consell de la UE, on estan representats els governs dels 27 països del bloc, i el Parlament Europeu, elegit per sufragi directe.
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres