Ferraz habilitarà diverses dates per a les primàries del PSOE

Els quadres regionals i locals començaran a bolcar-se en les candidatures del 2027 quan conclogui la campanya andalusa

Luis Ángel Sanz

Madrid

El PSOE ja treballa en l’elaboració del calendari i en la convocatòria de les primàries de les eleccions autonòmiques i municipals del maig del 2027. I ho fa alhora que enfila la recta final de la campanya electoral de les eleccions andaluses de diumenge vinent. La intenció a Ferraz, seu del PSOE, és accelerar el procés per no donar temps per obrir debats i que es regiri en excés el partit després del resultat dels comicis andalusos, que podrien suposar una nova desfeta per a la formació, en cas d’encert de la majoria de les enquestes.

La direcció vol habilitar diverses dates de primàries per minimitzar el soroll intern i controlar els xocs en aquells territoris on hi pot haver batalla entre diversos candidats per ser caps de llista. La direcció apunta que la intenció és "arribar a l’any electoral amb les mínimes ferides obertes possibles" amb un control de danys dirigit des de Ferraz.

L’Executiva vol també deixar oberta la porta a un retard tècnic de l’elecció del candidat fins al desembre per controlar els temps. En altres ocasions, el líder socialista, Pedro Sánchez, s’ha reservat fins a l’últim moment algun candidat sorpresa per a algunes places estratègiques. Fa quatre anys, la llavors ministra d’Indústria, Reyes Maroto, necessitava més temps per tancar assumptes pendents del seu ministeri i la seva elecció com a candidata a l’alcaldia de Madrid es va endarrerir fins al novembre. I perquè no va tenir rivals interns. En cas d’haver-n’hi hagut, hauria sigut candidata al desembre, només sis mesos abans de les eleccions.

L’esborrany de calendari que maneja Ferraz està obert a les aportacions dels secretaris generals autonòmics, però encara no ha sortit de Madrid. La secretària d’Organització, Rebeca Torró, vol discutir-ho amb els líders regionals i locals de la formació al juny per aprovar-ho definitivament en el Comitè Federal del dissabte 27 de juny. Aquell dia, es fixarà una data per al tancament dels censos de militants i s’inicia el procés.

Com a norma general, el partit no celebra primàries quan el president autonòmic o l’alcalde és socialista. En aquests casos, perquè es convoquin primàries ho han de reclamar almenys la meitat més un dels militants de cada territori (autonòmic o local), una cosa molt improbable.

Paneque diu als mestres que atenguin el "principi de realitat" i que no renegociaran el que ja han pactat

El Consell Executiu defensa la infiltració de mossos en una assemblea de professors i descarta dimissions

Catalunya reforçarà les urgències psiquiàtriques

Sanitat rebaixa el copagament a les rendes baixes i mitjanes

La família d'Helena Jubany demana 26 anys per a Laiglesia però no acusa Jiménez

Milers de docents mantenen el pols al Govern en una protesta multitudinària

Un estudi de Defensa avalua el risc d'un impacte còsmic

Una gran protesta universitària desafia Milei en el seu moment de més flaquesa

