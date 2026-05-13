Ferraz habilitarà diverses dates per a les primàries del PSOE
Els quadres regionals i locals començaran a bolcar-se en les candidatures del 2027 quan conclogui la campanya andalusa
Luis Ángel Sanz
El PSOE ja treballa en l’elaboració del calendari i en la convocatòria de les primàries de les eleccions autonòmiques i municipals del maig del 2027. I ho fa alhora que enfila la recta final de la campanya electoral de les eleccions andaluses de diumenge vinent. La intenció a Ferraz, seu del PSOE, és accelerar el procés per no donar temps per obrir debats i que es regiri en excés el partit després del resultat dels comicis andalusos, que podrien suposar una nova desfeta per a la formació, en cas d’encert de la majoria de les enquestes.
La direcció vol habilitar diverses dates de primàries per minimitzar el soroll intern i controlar els xocs en aquells territoris on hi pot haver batalla entre diversos candidats per ser caps de llista. La direcció apunta que la intenció és "arribar a l’any electoral amb les mínimes ferides obertes possibles" amb un control de danys dirigit des de Ferraz.
L’Executiva vol també deixar oberta la porta a un retard tècnic de l’elecció del candidat fins al desembre per controlar els temps. En altres ocasions, el líder socialista, Pedro Sánchez, s’ha reservat fins a l’últim moment algun candidat sorpresa per a algunes places estratègiques. Fa quatre anys, la llavors ministra d’Indústria, Reyes Maroto, necessitava més temps per tancar assumptes pendents del seu ministeri i la seva elecció com a candidata a l’alcaldia de Madrid es va endarrerir fins al novembre. I perquè no va tenir rivals interns. En cas d’haver-n’hi hagut, hauria sigut candidata al desembre, només sis mesos abans de les eleccions.
L’esborrany de calendari que maneja Ferraz està obert a les aportacions dels secretaris generals autonòmics, però encara no ha sortit de Madrid. La secretària d’Organització, Rebeca Torró, vol discutir-ho amb els líders regionals i locals de la formació al juny per aprovar-ho definitivament en el Comitè Federal del dissabte 27 de juny. Aquell dia, es fixarà una data per al tancament dels censos de militants i s’inicia el procés.
Com a norma general, el partit no celebra primàries quan el president autonòmic o l’alcalde és socialista. En aquests casos, perquè es convoquin primàries ho han de reclamar almenys la meitat més un dels militants de cada territori (autonòmic o local), una cosa molt improbable.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure