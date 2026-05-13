El fiscal afirma que a Catalunya "es pagava als Pujol amb el 3%"
Anticorrupció contraposa el frau fiscal de la família amb el discurs d’«Espanya ens roba» / "Aquest procés no ataca Catalunya, sinó que defensa els seus ciutadans", defensa
Ángeles Vázquez
El fiscal Anticorrupció Fernando Bermejo va defensar davant el tribunal que s’ha de condemnar els fills de l’expresident català Jordi Pujol Soley perquè el judici celebrat a l’Audiència Nacional des del novembre sobre la fortuna que la família ocultava a Andorra "no és un atac a Catalunya" ni a una "ideologia", sinó una defensa dels "seus ciutadans". En l’informe de conclusions va argumentar que "en aquella Catalunya emergent es pagava als Pujol, com si anés a un club, amb el 3%, per tenir obra pública", dins de "la xarxa clientelar" teixida per la família "al voltant de l’expresident Pujol Soley".El fiscal Anticorrupció Fernando Bermejo ha defensat davant el tribunal que s’ha de condemnar els fills de l’expresident català Jordi Pujol Soley perquè el judici celebrat a l’Audiència Nacional des del novembre sobre la fortuna que la família ocultava a Andorra "no és un atac a Catalunya" ni a una "ideologia", sinó una defensa dels "seus ciutadans". Al seu informe de conclusions ha argumentat que "en aquella Catalunya emergent es pagava als Pujol, com si fos un club, amb el 3%, per tenir obra pública", dins de "la xarxa clientelar" teixida per la família entorn de l’expresident Pujol Soley.
Segons Anticorrupció, el que es jutja són delictes de "corrupció", com ara blanqueig de capitals i delictes fiscals. "Qui defrauda Hisenda no ho fa a un ens abstracte, sinó que resta recursos públics inclosos els de Catalunya", va indicar. "Això afecta els ciutadans en la construcció d’escoles, hospitals i serveis públics, problemes que s’atribueixen a la falta d’inversió de l’Estat sota el lema ‘Espanya ens roba’".Segons Anticorrupció, el que es jutja són delictes de "corrupció", com blanqueig de capitals i delictes fiscals. "Qui defrauda Hisenda no ho fa a un ens abstracte, sinó que ofereix recursos públics inclosos els de Catalunya", i, en definitiva, als seus ciutadans, a l’hora de construir escoles, hospitals i serveis públics, problemes que s’atribueixen a la falta d’inversió de l’Estat sota el lema "Espanya ens roba", ha explicat.
El fiscal reclama per al primogènit de l’exmandatari català, Jordi Pujol Ferrusola, 29 anys de presó; per a la seva exdona, Mercè Gironès, 17 anys; per al seu germà Josep, 14; per a la resta dels germans Pujol Ferrusola, vuit anys de presó, i per als nou empresaris, cinc anys.El fiscal reclama per al primogènit de l’exmandatari català, Jordi Pujol Ferrusola, 29 anys de presó; per a la seva exdona, Mercè Gironès, 17 anys; per al seu germà Josep, 14; per a la resta dels germans Pujol Ferrusola, vuit anys de presó, i per als nou empresaris amb qui comparteixen banqueta, cinc anys.
El representant del ministeri públic va començar l’informe referint-se al testimoni que va ajudar la família a moure diners a Andorra i que davant del tribunal va qualificar de "tradició familiar tenir un compte a Andorra". Bermejo va assenyalar que els empresaris que sí que en tenien no han sabut explicar per què van pagar factures milionàries a Jordi Pujol Ferrusola sense cap suport documental.El representant del ministeri públic ha començat el seu informe referint-se al testimoni que va ajudar la família a moure diners a Andorra i que davant del tribunal va qualificar de "tradició familiar tenir un compte a Andorra". Després de recordar que no existia tal tradició per a les famílies que per raons de treball es van desplaçar a Catalunya per "ajudar la seva prosperitat", Bermejo ha assenyalat que els empresaris que sí que la tenien no han sabut explicar per què van pagar factures milionàries a Jordi Pujol Ferrusola sense cap suport documental. El fiscal va retreure a les defenses que intentessin convertir la vista en un judici polític amb l’anomenada operació Catalunya i la policia patriòtica, encapçalada per l’excomissari José Manuel Villarejo. El que es dilucida és, segons la seva opinió, un frau a Hisenda i "una estratègia deliberada de sostreure capitals".El fiscal, a més, ha recriminat a les defenses que intentessin convertir la vista en un judici polític amb la denominada operació Catalunya i la policia patriòtica, encapçalada per l’excomissari José Manuel Villarejo, quan el que s’està dilucidant és, segons la seva opinió, un frau a Hisenda i "una estratègia deliberada de sostreure capitals".
"Excel·lents beneficis"
Després d’escoltar durant el judici testimonis, pèrits i acusats, va arribar el moment d’exposar davant el tribunal l’entramat que el fiscal considera que es va constituir al voltant de la posició política assolida per Jordi Pujol Soley. La seva família i empresaris afins a Convergència es repartien els "excel·lents beneficis de concursos públics" i van amassar així un patrimoni "aliè als seus ingressos legals que va haver d’ocultar a la Hisenda pública espanyola i a la societat catalana".Després d’escoltar durant el judici testimonis, pèrits i acusats, ha arribat el moment d’exposar davant el tribunal l’entramat que el fiscal considera que es va constituir al voltant de la posició política assolida per Jordi Pujol Soley, en el qual la seva família i empresaris afins a Convergència es repartien els "sobresalents beneficis de concursos públics", i amassant així un patrimoni "aliè als seus ingressos legals que hi va haver d’ocultar a la Hisenda Pública espanyola i a la societat catalana".
"Amb la finalitat d’amagar l’autèntic origen dels diners dipositats en els comptes bancaris d’Andorra i de disfrutar-ne, una vegada enfosquit el seu origen", els acusats van actuar "de manera coordinada". El "poder d’influència" de la família Pujol era "directe" en aquella època, amb el cap de família com a president de la Generalitat. El fiscal va enquadrar les operacions sota sospita en "l’àmbit de la corrupció política", amb "omertà" inclosa, en una "estratègia deliberada de sostreure capitals". Per ell hi va haver una "estructura financera oculta durant molt de temps"."Amb la finalitat tant d’ocultar l’autèntic origen dels diners dipositats en els comptes bancaris d’Andorra com de disfrutar-ne, una vegada enfosquit el seu origen", els acusats van actuar "de manera coordinada", ha explicat el fiscal que ha volgut matisar que "no s’està jutjant una família per la seva ideologia política". El "poder d’influència" de la família Pujol era "directe" en aquella època, amb el cap de família com a president de la Generalitat. El fiscal ha emmarcat les operacions sota sospita en "l’àmbit de la corrupció política", amb "omertà" (llei del silenci) inclosa, en una "estratègia deliberada de sostreure capitals". Per ell, va existir una "estructura financera que es va mantenir oculta durant molt temps", amb uns fons d’origen desconegut.
Els acusats no van donar cap explicació de per què es va facturar per operacions que no es van poder provar documentalment i van negar que l’origen dels fons a Andorra fos el llegat de l’avi Florenci Pujol, ja que no s’ha aportat mai document o testament que ho acrediti. En cas d’haver-ho fet, ell hauria abandonat l’acusació, va assegurar. A més, va retreure a la defensa haver retardat el procés amb demandes a Andorra, amb una "expurgació" de documents excessiu i una prolongació "artificial" de la causa, per afegir-se a la "complexitat" de la mateixa investigació, amb ramificacions a l’estranger.Els acusats no han donat cap explicació de per què es va facturar per operacions que no s’han pogut provar documentalment i ha negat que l’origen dels fons a Andorra fos el llegat de l’avi Florenci Pujol, ja que mai s’ha aportat document o testament que ho acrediti; si ho hagués fet, ell hauria abandonat l’acusació, ha assegurat. A més, ha retret a la defensa haver retardat el procés amb demandes a Andorra, amb un "expurgo" de documents excessiu i una prolongació "artificial" de la causa, a la qual cosa ha sumat la "complexitat" de la mateixa investigació, amb ramificacions a l’estranger.
Per al representant del ministeri públic, els fets pels quals demana la condemna dels Pujol s’emmarquen en el pagament del 3% per ser adjudicatari d’obra pública. La comissió pagada es disfressava de "pelotazos" aconseguits per Pujol Ferrusola en diversos negocis. Bermejo va vincular els ingressos en els comptes dels fills de l’expresident a Andorra amb l’adjudicació d’obra pública i va posar sobre la taula el presumpte finançament de Convergència Democràtica (CDC) a partir d’un aval atorgat per Jordi Pujol Ferrusola per a la concessió d’un préstec a empreses que van treballar per al partit.Per al representant del ministeri públic els fets pels quals demana la condemna dels Pujol s’emmarquen en el pagament del 3% per ser adjudicatari d’obra pública – fets que s’investiguen en una altra causa –; la comissió pagada es disfressava de "pilotes" aconseguits per Pujol Ferrusola en diferents negocis. Bermejo ha vinculat directament els ingressos en els comptes dels fills de l’expresident a Andorra amb l’adjudicació d’obra pública i ha portat a col·lació el presumpte finançament de Convergència Democràtica (CDC) a partir d’un aval atorgat per Jordi Pujol Ferrusola per a la concessió d’un préstec a empreses que van treballar per al partit.
Tots els fills van coincidir a defensar l’amor que el pare sentia per Catalunya i a desvincular-lo del suposat llegat. Per al fiscal, això és una mostra més de l’organització criminal que van constituir i dels delictes de corrupció que van cometre en perjudici de Catalunya. "No hi ha documents, no hi ha testament" i tots els fills de l’exmandatari "diuen el mateix, amb les mateixes omissions i llacunes, en coordinació", va remarcar.Tots els fills van coincidir a defensar l’amor que el seu pare sentia per Catalunya i a desvincular-lo del suposat llegat, malgrat que, per al fiscal, això és una mostra més de l’organització criminal que van constituir i dels delictes de corrupció que considera que van cometre en perjudici de la mateixa Catalunya. "No hi ha documents, no hi ha testament" i tots els fills de l’exmandatari "diuen el mateix, amb les mateixes omissions i llacunes, en coordinació", ha remarcat.
Després de repassar tots els suposats negocis de Pujol Ferrusola investigats al llarg de gairebé quatre hores d’informe, el fiscal va reprendre la seva idea força per xifrar en més de 38 milions els diners apartats del sistema fiscal. "El que no es tributa no és neutral. Implica una privació continuada i, per tant, un perjudici que recau en la societat. No som només davant comptes molt llunyans, sinó davant quantitats gestionades durant anys al marge del control fiscal" amb el perjudici consegüent que això comporta per a "tota la societat, especialment a Catalunya".Després de repassar tots els suposats negocis de Pujol Ferrusola investigats al llarg de gairebé quatre hores d’informe, el fiscal ha reprès la seva idea força per xifrar en més de 38 milions d’euros els diners distinguts del sistema fiscal. "El que no es tributa no és neutral. Suposa una privació continuada i, per tant, un perjudici que recau en la societat. No estem sol davant comptes molt llunyanes, sinó davant quantitats gestionades durant anys al marge del control fiscal" amb el consegüent perjudici que això suposa per a "tota la societat, especialment a Catalunya".
"Països inconfessables"
L’Advocacia de l’Estat va demanar que es condemni el principal acusat, Jordi Pujol Ferrusola, a 25 anys de presó; la seva exdona, a 17 anys i mig; Josep, a quatre anys i mig, i a vuit dels nou empresaris acusats, a dos anys. L’Advocacia afirma que els exdirectius amb què comparteixen banc van fer servir factures falses per encobrir "pagaments inconfessables" al fill gran de l’expresident català. José Ignacio Ocio va assenyalar que per això cap testimoni va poder explicar "durant més de 15 segons a què es dedicava Jordi Pujol Ferrusola".Per la seva banda, l’Advocacia de l’Estat ha demanat que es condemni el principal acusat, Jordi Pujol Ferrusola, a 25 anys de presó; la seva exdona, a 17 anys i mig, al Josep, a quatre anys i mig, i vuit dels nou empresaris acusats, a dos anys. L’Advocacia, que mai ha acusat la resta dels fills de l’expresident català, afirma que els exdirectius amb què comparteixen banqueta van utilitzar factures falses per encobrir "pagaments inconfessables" al fill gran de l’expresident català. José Ignacio Ocio ha assenyalat que per això cap testimoni va poder explicar "durant més de 15 segons a què es dedicava Jordi Pujol Ferrusola".
L’advocat de l’Estat va aclarir que la seva acusació se centra en el frau a Hisenda pels "fons patrimonials no justificats", l’"origen dels quals és "irregular" i gira al voltant de Jordi Pujol Ferrusola. Segons el seu parer, ni els delictes fiscals estan prescrits ni les empreses de Jordi Pujol Ferrusola tenen els "mitjans necessaris" per prestar els serveis pels quals va facturar quantitats milionàries a diverses empreses. Va insistir que cap d’ells ha aportat cap document que acrediti "activitat econòmica real" del fill gran de l’expresident català a banda de justificar-ho amb el fet que va propiciar una trobada amb un governador mexicà, un acord que li va comportar milions.L’advocat de l’Estat ha aclarit que la seva acusació se centra en el frau a Hisenda pels "fons patrimonials no justificats", l’"origen del qual és "irregular" i gira entorn de Jordi Pujol Ferrusola. Segons la seva opinió, ni els delictes fiscals estan prescrits ni les empreses de Jordi Pujol Ferrusola tenen els "mitjans necessaris" per efectuar els serveis pels quals va facturar quantitats milionàries a diverses empreses. Ha insistit que cap d’ells ha aportat cap document que acrediti "activitat econòmica real" per part del fill gran de l’expresident català més enllà de justificar-ho amb què va propiciar una trobada amb un governador mexicà, encaixada que li va suposar milions, ha ironitzat el representant dels Serveis Jurídics de l’Estat.
L’únic que va convèncer els advocats de l’Estat va ser l’exdirector de la televisió d’Andorra Francesc Robert, per a qui van retirar l’acusació, tot i que això no el deslliura del judici perquè la fiscalia manté la seva petició de cinc anys de presó per a ell.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure