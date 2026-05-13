El català a les aules
El Govern defensa la immersió lingüística a l’escola i demana no "especular" sobre la sentència del TC
Junts, ERC, Comuns i CUP exigeixen al conseller Francesc Xavier Vila no quedar-se "de braços plegats, suposant que la decisió serà favorable"
Carlota Camps
Coincidint amb el primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha comparegut al Parlament per donar compte de les conseqüències de l’última decisió judicial contra el model d’immersió lingüística a les escoles. El conseller ha defensat el sistema actual i ha assegurat que no s’ha produït "cap canvi" a les escoles després que el TSJC ordenés a finals de març executar la sentència que anul·lava bona part del decret del 2024 per blindar el català a l’escola.
Durant la compareixença reclamada per Junts i la CUP, Vila també ha volgut transmetre un missatge de calma i s’ha mostrat convençut que el Tribunal Constitucional avalarà el model. "No entrarem en especulacions, el model és constitucional i estic segur que el TC l’avalarà", ha sostingut el conseller, allunyant així la possibilitat que el tribunal pugui imposar pròximament un 25% de castellà a les aules.
Tanmateix, els grups parlamentaris partidaris del model actual han criticat aquesta actitud del Govern i han reclamat conèixer el seu "pla" davant una possible sentència adversa. "No pot ser que s’estigui esperant de braços plegats, suposant que la sentència serà favorable", li ha retret la diputada Susanna Segovia, una crítica que també han fet Junts, ERC i la CUP. Precisament, postconvergents i cupaires no van voler sumar-se al Pacte Nacional per la Llengua perquè consideraven que no incloïa un full de ruta davant l’"ofensiva judicial".
En el torn de rèplica, Vila ha negat la major i ha assegurat que el Govern sí que s’està "preparant per a diverses situacions", però ha descartat que es pugui parlar d’"escenaris A, B, C o D" abans de veure el contingut de la sentència. A més, ha tret pit d’haver dotat la conselleria de "personal especialitzat en dret lingüístic" per poder respondre a les decisions dels tribunals.
No "mitificar" el passat
Però més enllà d’aquests litigis, durant la seva intervenció el conseller també ha fet un repàs històric de l’ús del català a les aules després de la dictadura franquista, i ha demanat no "mitificar" ni "idealitzar" el passat. Vila ha qualificat de "mite" que l’escola hagi estat "íntegrament en català" històricament, i ha posat com a exemple que el 2006, un terç dels professors reconeixia que no feia servir el català de manera habitual segons dades proporcionades pels mateixos centres educatius.
Amb tot, el titular del departament ha defensat que el model actual és el "millor existent", ja que ha assegurat que dona "llibertat" i "igualtat de condicions" als alumnes catalans. Tanmateix, ha reconegut que cal millorar l’"extensió de l’ús" de la llengua i el nivell de "comprensió lectora i escrita" de l’alumnat, per la qual cosa ha apostat per dotar el sistema de "més recursos" i per "adaptar-se" als canvis de la societat.
